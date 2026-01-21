الأربعاء 21 يناير 2026
محافظات

محافظ قنا يوجه بالتحقيق في شكاوى أولياء الأمور بشأن امتحان مادة الهندسة للشهادة الاعدادية

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو
وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مديرية التربية والتعليم بقنا، بسرعة فحص شكاوى أولياء الأمور من تأخر تسليم أوراق امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، وتأجيله ساعتين.

حيث شدد محافظ قنا، على ضرورة الوقوف على جميع ملابسات الواقعة بامتحان الهندسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مؤكدًا على ضرورة انتظام سير الامتحانات دون أية معوقات، والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو ملاحظات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وخروج الامتحانات بصورة منظمة وآمنة.

فيما قال هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا: لا يوجد تسريب في امتحان مادة الهندسة، ولكن ما حدث أن الامتحان احتوى على خطأ كبير، وتم العمل على التصويب، مما اضطرنا إلى إعادة طباعة الامتحان مرة أخرى، والذي أدى إلى التأخر في وقت تسليم أوراق الامتحان.

جدير بالذكر، أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، بلغ 297 لجنة، يؤدي بها الامتحانات 60 ألفًا و270 طالبًا وطالبة، ويشرف على أعمالها 10 آلاف و147 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعاملين.

