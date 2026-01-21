الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشميع مكتبة بشبرا الخيمة لتسهيلها تداول امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية

تعليم القليوبية،
تعليم القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

الشهادة الإعدادية بالقليوبية، قررت الجهات المختصة بمدينة شبرا الخيمة غلق وتشميع إحدى المكتبات، بعد ثبوت تورطها في تسهيل تداول ورقة امتحان الشهادة الإعدادية بعد بدء الامتحانات، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لسير الامتحانات.

منطقة القليوبية الأزهرية تقدّم العزاء في ضحايا تسريب الغاز فى بنها

امتحانات الشهادة الإعدادية، تعليم الشرقية تكشف حقيقة تأخر توزيع أسئلة الدراسات الاجتماعية

تداول ورقة امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية 

جاء ذلك عقب رصد قيام المكتبة الكائنة في مدينة شبرا الخيمة  بطباعة وتداول ورقة امتحانية تخص امتحانات الشهادة الإعدادية، بما يشكل إخلالًا بنزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مصادر استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والتعليمية والأمنية، للتصدي لأي محاولات غش أو تسريب أوراق الامتحانات، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم حفاظًا على مصلحة الطلاب وانضباط العملية التعليمية.

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم الأربعاء 21 يناير امتحاني “العلوم” لمدة ساعتين، و"الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات" لمدة ساعة، وتُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول غدًا الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

وعلى صعيد متصل، قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد رئيس لجنة بقها والمراقب الأول، وإحالتهما إلى الشئون القانونية، وذلك على خلفية واقعة تداول نماذج  امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المديرية أنها تمكنت من التوصل إلى اللجنة التي تم من خلالها تداول الامتحان، والتي تتبع إدارة قها التعليمية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أوضحت مديرية التعليم بالقليوبية أن المتابعة مستمرة امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية، بما يضمن إعطاء كل طالب حقه كاملًا، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال الامتحانات والتصحيح بجميع الإدارات التعليمية.

وشددت المديرية على عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولات غش أو تسريب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وحرصًا على مصلحة الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية الشهادة الاعدادية بالقليوبية شبرا الخيمة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الاعدادية بالقليوبية 2026
ads

الأكثر قراءة

جروبات الغش تزعم تداول إجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتعليم تحقق

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

هدنة برد مؤقتة، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، أسوان تقترب من الـ30، رياح مثير للأتربة، وأمطار تمتد إلى القاهرة

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

خدمات

المزيد

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 21-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية