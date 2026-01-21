تشميع مكتبة بشبرا الخيمة لتسهيلها تداول امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية

18 حجم الخط

الشهادة الإعدادية بالقليوبية، قررت الجهات المختصة بمدينة شبرا الخيمة غلق وتشميع إحدى المكتبات، بعد ثبوت تورطها في تسهيل تداول ورقة امتحان الشهادة الإعدادية بعد بدء الامتحانات، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لسير الامتحانات.

تداول ورقة امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية

جاء ذلك عقب رصد قيام المكتبة الكائنة في مدينة شبرا الخيمة بطباعة وتداول ورقة امتحانية تخص امتحانات الشهادة الإعدادية، بما يشكل إخلالًا بنزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مصادر استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والتعليمية والأمنية، للتصدي لأي محاولات غش أو تسريب أوراق الامتحانات، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم حفاظًا على مصلحة الطلاب وانضباط العملية التعليمية.

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم الأربعاء 21 يناير امتحاني “العلوم” لمدة ساعتين، و"الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات" لمدة ساعة، وتُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول غدًا الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

وعلى صعيد متصل، قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد رئيس لجنة بقها والمراقب الأول، وإحالتهما إلى الشئون القانونية، وذلك على خلفية واقعة تداول نماذج امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المديرية أنها تمكنت من التوصل إلى اللجنة التي تم من خلالها تداول الامتحان، والتي تتبع إدارة قها التعليمية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أوضحت مديرية التعليم بالقليوبية أن المتابعة مستمرة امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية، بما يضمن إعطاء كل طالب حقه كاملًا، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال الامتحانات والتصحيح بجميع الإدارات التعليمية.

وشددت المديرية على عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولات غش أو تسريب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وحرصًا على مصلحة الطلاب.

