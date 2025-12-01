الإثنين 01 ديسمبر 2025
محافظات

إزالة 4 حالات تعد على الرقعة الزراعية بمحافظة الشرقية

تنفيذ الإزالات الفورية
تنفيذ الإزالات الفورية لاربعة حالات على الرقعة الزراعية
قامت فرق الإزالة الفورية للتعديات على الأرض الزراعية بمحافظة الشرقية اليوم الإثنين، بإزالة هنجر مخالف بقرية الطيبة بمساحة 2,5 قيراط، بالزقازيق  وإعادة حرث الأرض تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز وكذلك إزالة حجرة وسورعلى أرض زراعية في ديرب البلد بديرب نجم على مساحة 85 مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز.

 

التصدى لتعدى بالبناء ببلبيس 

كما تم التصدي لحالة بناء من الطوب بالدبش الأبيض على مساحة380 متر٢ بالوحدةالمحلية البلاشون مركز بلبيس وتمت إزالته كليًا وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف تحت إشراف اللواءأحمد شاكر رئيس المركز.

إزالة بعزبة صلاح سالم 

كما تمت إزالة فورية لتعدٍ على الأراضي الزراعية  بمساحة خمسة قراريط بعزبة الإصلاح بالوحدة المحلية بالمنير تحت إشراف اللواء محمد بهاء الدين رئيس مركزمشتول السوق حيث بلغت التعديات على اجمالى المساحات البالغة عشر قراريط متفرقة 

محافظ الشرقية 

وكان  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية والتعامل الحاسم مع جميع أشكال التعديات، سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو حالات البناء بدون تراخيص.

