محافظات

تموين برج العرب بالإسكندرية تضبط سلعا غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر

تموين برج العرب بالإسكندرية
تموين برج العرب بالإسكندرية تضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة 

القواعد العسكرية تدخل على خط الأزمة بين البلدين، ألمانيا تطلب اجتماعا عاجلا مع ترامب

المحافظ يتفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم


            
       
 تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،و تنفيذا لتعليمات معالى الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية،و تعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بتشديد الرقابة على الأسواق 
          
قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف  السيد عبد الله رئيس الرقابة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين بحملات تموينية فى نطاق الإدارة.

 

والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات واعادة تدويرها داخل احد مخازن محلات العطارة ببرج العرب.

 

وتم ضبط والتحفظ على الكميات الاتية: ١٢٥ شيكارة مكرونة داخل كل واحدة ٢٠ كيس زنة الواحد ٣٥٠ جم باجمالي كمية قدرها ٨٧٥ كجم معاد تدويرها،  ١٠ جوال خيش بلح منتهية الصلاحية باجمالي كمية قدرها ٣٠٠ كجم، ٩ جركن زيت طعام مجهول المصدر  باجمالي كمية ١٨٠ لتر و. ٩  كرتونة ملبن منتهية الصلاحية باجمالي كمية ٣٦ كجم

كما تم ضبط ١٢ كرتونه بسكويت بداخلها ١٢ علبة باجمالي ١٤٤ باكو بسكويت منتهية الصلاحية وتحرير محضر حيازة وعرض للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات داخل احد المحلات ببرج العرب.

 

وتم ضبط والتحفظ على كمية ٢٢ كجم زبدة وسمن مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات و١٤ برطمان عسل زنة الواحد البرطمان  واحد كجم باجمالي ١٤  كجم غير مدون عليها بيانات تاريخ الإنتاج

 

وتحرير محضر حيازة منظفات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بإحدى المحلات ببرج العرب.

 

 وتم التحفظ على كمية ٢٧٦٠ لتر منظفات صابون سائل وكلور مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات

تحرير محضر حيازة وعرض للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بأحد محلات العطارة ببرج العرب وتم التحفظ على عدد ١٢ زجاجة زيت زنة الزجاجة واحد لتر

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

