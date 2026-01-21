القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ينعى الفنان والملحن محمد عزت

18 حجم الخط

نعى المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الفنان والملحن محمد عزت، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء 20 يناير 2026، بعد رحلة فنية حافلة بالعطاء والإبداع.

وأكد حسان أن الراحل قامة فنية كبيرة، أثرى الساحة الموسيقية المصرية بإسهامات خالدة، وترك بصمة مميزة في وجدان الجمهور وذاكرة الفن المصري الأصيل، وأن الراحل قد تميز بإخلاصه لفنه، وحرصه الدائم على تقديم أعمال تحمل روح الهوية المصرية وصدق التعبير.

وأضاف المخرج عادل حسان أن الفنان محمد عزت كان مثالًا للفنان الملتزم، الذي وهب حياته للفن، وظل وفيًا لقيم الجمال والإبداع حتى آخر لحظاته.

رحيل محمد عزت

يذكر أن الفنانة فاطمة محمد كانت أعلنت خبر وفاة الملحن محمد عزت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث نعت الراحل وطلبت من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أنه كان بمثابة أخ غالي وصديق مقرب لها، كما أشارت الى صلته العائلية بها باعتباره شقيق زوجها وعم بناتها.

ويشيع جثمان الملحن الراحل محمد عزت بعد صلاة الظهر من مسجد الصباح بمنطقة مشعل في اخر شارع الهرم، على أن يقام العزاء في مسجد حدائق الجنة بهضبة الأهرام البوابة الاولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.