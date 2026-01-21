الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ينعى الفنان والملحن محمد عزت

محمود عزت
محمود عزت
18 حجم الخط

نعى المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الفنان والملحن محمد عزت، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء 20 يناير 2026، بعد رحلة فنية حافلة بالعطاء والإبداع.

وأكد حسان أن الراحل قامة فنية كبيرة، أثرى الساحة الموسيقية المصرية بإسهامات خالدة، وترك بصمة مميزة في وجدان الجمهور وذاكرة الفن المصري الأصيل، وأن الراحل قد تميز بإخلاصه لفنه، وحرصه الدائم على تقديم أعمال تحمل روح الهوية المصرية وصدق التعبير.

وأضاف المخرج عادل حسان أن الفنان محمد عزت كان مثالًا للفنان الملتزم، الذي وهب حياته للفن، وظل وفيًا لقيم الجمال والإبداع حتى آخر لحظاته.

رحيل محمد عزت

يذكر أن الفنانة فاطمة محمد كانت أعلنت خبر وفاة الملحن محمد عزت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث نعت الراحل وطلبت من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أنه كان بمثابة أخ غالي وصديق مقرب لها، كما أشارت الى صلته العائلية بها باعتباره شقيق زوجها وعم بناتها.

ويشيع جثمان الملحن الراحل محمد عزت بعد صلاة الظهر من مسجد الصباح بمنطقة مشعل في اخر شارع الهرم، على أن يقام العزاء في مسجد حدائق الجنة بهضبة الأهرام البوابة الاولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المخرج عادل حسان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية المركز القومي للمسرح والموسيقي مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية محمد عزت
ads

الأكثر قراءة

جروبات الغش تزعم تداول إجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتعليم تحقق

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

هدنة برد مؤقتة، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، أسوان تقترب من الـ30، رياح مثير للأتربة، وأمطار تمتد إلى القاهرة

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

خدمات

المزيد

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 21-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية