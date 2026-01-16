4 إصدارات جديدة تُعيد مشروع النشر بالمركز القومي للمسرح

18 حجم الخط

أعلن المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، عن صدور أربعة مؤلفات جديدة ضمن السلاسل المتخصصة التي يصدرها المركز، وذلك برعاية ودعم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

وتأتي الإصدارات الجديدة في إطار مشروع طموح لإحياء النشر المتخصص في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، حيث تسعى إلى توثيق الذاكرة الفنية المصرية، وإثراء المكتبة العربية بمراجع علمية رصينة.

وتضم الإصدارات الأربعة الجديدة "بدايات المسرح في صعيد مصر 1881–1944" للدكتور سيد علي إسماعيل، والذي يرصد النشأة الأولى للمسرح في الجنوب المصري، و"المسرح الكنسي المعاصر في مصر 1953–2010" للدكتورة مي المرسي، دراسة تحليلية لتجربة المسرح الكنسي ودوره الثقافي.

بالإضافة إلى "الأضرحة وتجلياتها الرمزية في المعتقدات الشعبية" للدكتور عبد الحكيم خليل، بحث أنثروبولوجي في الرموز الشعبية، "خارج السرب: لمحات فولكلورية في بعض التجارب المغايرة في المسرح المصري المعاصر" للدكتور محمد أمين عبدالصمد، قراءة نقدية لتجارب مسرحية استلهمت من الفولكلور المصري.

المخرج عادل حسان

وقال المخرج عادل حسان أن هذه الإصدارات تمثل انطلاقة جديدة نحو استعادة الدور الثقافي والمعرفي للمركز، مشيرًا إلى أنها ستكون متاحة للجمهور في جناح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب – الدورة 57، والمقام في الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بصالة ( 1 ) – جناح B7، بجانب عدة عناوين نادرة من أرشيف مشروع النشر بالمركز.

