الموسيقى الكلاسيكية والعربية تتلألأ في حفل "حجرة" بالمتحف القومي للمسرح (صور)

نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، حفل موسيقى حجرة مميز، مساء أمس الأحد، بمقر بمتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بمقر المركز بالزمالك.

حفل موسيقى حجرة

جاء الحفل في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تفعيل الفضاءات الثقافية المتحفية وتحويلها إلى منصات حية للتفاعل الفني والجمالي.

وقدمت مجموعة التريو الكلاسيكية بالمركز باقة مختارة من روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية والعربية من خلال برنامج متنوع يعكس جماليات الموسيقى الغربية الكلاسيكية (ديمفرتمنتو) لموتسارت، والموسيقى العربية (اديش كان في ناس)، (أهواك)، (قضية عم أحمد)، (النهر الخالد)، (حلوة يا بلدي)، (نسم علينا الهوى)، أداها كل من الفنانة رانيا عمر (آلة الفلوت)، الفنان محمد مصطفى (آلة الكلارينيت)، الفنان عمرو صبحي (آلة التشيللو).

وشهد الحفل حضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني والجمهور، وسط أجواء من التقدير والإعجاب بالأداء الموسيقي الرفيع، في مشهد يعكس إلتقاء التراث بالمستقبل، ويجسد رؤية وزارة الثقافة في جعل المؤسسات الثقافية منابر حية للإبداع والتنوير.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

وكان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق الدورة الأولى من مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية، والتي تهدف إلى دعم الباحثين في مجال الفنون الشعبية وتشجيع الدراسات العلمية الجادة التي تسلط الضوء على الجذور الثقافية للمجتمع المصري وتبرز امتداداتها في الحاضر.

وتُقام المسابقة بإشراف الفنان القدير هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، وينفذها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، الذي أكد أن هذه المبادرة تأتي في سياق إعادة الاعتبار للباحثين في مجال الفنون الشعبية وربط الماضي بالحاضر عبر دراسات علمية تضيء جذورنا الثقافية وتُلهم الأجيال الجديدة.

