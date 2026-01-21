الأربعاء 21 يناير 2026
رياضة

قبل مباراة اليوم، تاريخ مواجهات مصر والجابون في أمم أفريقيا لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مواجهة قوية اليوم الأربعاء أمام منتخب الجابون، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في رواندا.

وتقام مباراة مصر والجابون في الـ12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات مصر والجابون

وسبق وأن التقى منتخبي مصر والجابون في مواجهتين سابقتين ببطولات كأس الأمم الأفريقية.

المواجهة الأولى 

كانت المواجهة الأولى في دور المجموعات من بطولة أفريقيا (مصر 2016)، وحقق الفراعنة الفوز بنتيجة (31-16).

المواجهة الثانية

أما المواجهة الثانية فكانت في الدور الرئيسي من بطولة أفريقيا (تونس 2020)، وحقق الفراعنة الفوز بنتيجة (36-17).

مجموعة منتخب مصر

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، حيث غادرت البعثة القاهرة مساء الثلاثاء متوجهة إلى رواندا، برئاسة خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًا من:
محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، موعدها كالتالي:

جدول مباريات منتخب كرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

دور المجموعات:
مصر × الجابون – 21 يناير | 12:00 
مصر × أنجولا – 22 يناير | 17:00
مصر × أوغندا – 24 يناير | 15:00

تذاع جميع مباريات المنتخب مباشرة على قنوات أون سبورت.

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد تشافي باسكوال منتخب الجابون تاريخ مواجهات مصر والجابون

