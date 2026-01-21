الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

طلب إحاطة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز

أطباء الامتياز
أطباء الامتياز
18 حجم الخط

تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية - وزير الصحة والسكان، وأحمد كوجك، وزير المالية، لاتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز من خريجي كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض.

تدني أجور أطباء الامتياز 

وأكد النائب أن الأوضاع الحالية لأطباء الامتياز لا تتناسب مع حجم الجهد والمسئولية التى يتحملها هؤلاء الشباب داخل المستشفيات الجامعية والعامة.

راتب أطباء الامتياز 2600 جنيها 

وانتقد عضو مجلس النواب أوضاع أطباء الامتياز، قائلا: هل يعقل أن يحصل أى خريج من أطباء الامتياز على مكافأة مقدارها 2600 جنيها فقط طوال عامي مدة الامتياز؟

راتب أطباء الامتياز لا يغطي تكاليف المعيشة 

وأكد  أن هذا المقابل المالى الهزيل لا يغطي حتى الحد الأدنى من تكاليف المعيشة والنقل ولا يتماشى مع طبيعة العمل الشاق، وساعات النوبات الطويلة التى تمتد لليالى وأيام العطلات، فضلًا عن المخاطر الصحية والمهنية.

تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز 

وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز رغم اعتبارهم جزءًا من المنظومة الصحية؟، قائلا: لا يمكن الحديث عن تطوير القطاع الصحى دون ضمان حياة كريمة لمقدمي الخدمة فى بداياتهم المهنية.

وطالب بكشف الأساس القانونى لاستمرار صرف مكافآت لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور المقرر بالدولة، قائلا: متى تتحرك الحكومة لإنصاف أطباء الامتياز ووضع جدول زمنى واضح لتصحيح هذا الخلل؟

كما طالب الحكومة باعتبار فترة الامتياز تدريبًا مدفوع الأجر خاضعًا لقانون العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل موحد على جميع أطباء الامتياز دون استثناء، وتحميل وزارة الصحة والجامعات الحكومية مسؤولية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، مع صرف بدل عدوى وبدل نوبتجيات، أسوة بالأطباء العاملين وإدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، ووضع لائحة مالية واضحة تضمن العدالة والاستدامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إنصاف أطباء الامتياز ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل المنظومة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أطباء الامتياز الادنى للاجور الحد الأدنى للأجور النواب مجلس النواب الصحة

مواد متعلقة

نقيب الأطباء يبحث مع محافظ المنوفية دعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات

يطبق عليهم قانون العاملين بالدولة، حيثيات احتساب سنة الامتياز في أقدمية الأطباء 

الصحة: فتح باب تسجيل الرغبات لحركة تكليف الأطباء دفعة سبتمبر 2025

«الصحة» تعلن فتح باب التقديم لحركة تكليف الأطباء البشريين دفعة يونيو 2024
ads

الأكثر قراءة

جروبات الغش تزعم تداول إجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتعليم تحقق

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

هدنة برد مؤقتة، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، أسوان تقترب من الـ30، رياح مثير للأتربة، وأمطار تمتد إلى القاهرة

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

خدمات

المزيد

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 21-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية