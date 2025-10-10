انتشال جثامين 130 شهيدا في غزة اليوم الجمعة

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بانتشال جثامين 130 شهيدا من مناطق عدة في القطاع منذ صباح اليوم الجمعة بينهم 93 في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت مصادر طبية في غزة، بانتشال جثامين 8 شهداء من مناطق عدة في مدينة غزة .

وأمس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقوله: “ليس لدي موقف بشأن حل الدولتين وسأذهب مع ما سيتم الاتفاق عليه”.

وأضاف: “سنستعيد الأسرى أولا وبعد ذلك سنرى وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام”.

إسرائيل وحماس وقَّعتا على المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام

وفي وقت سابق من أمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس قد وقَّعتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام.

إطلاق سراح جميع الرهائن وسحب إسرائيل قواتها

وقال: “هذا يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًّا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم. ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف! هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام”.

