فيديو متداول يكشف الواقعة، تجديد حبس متهم بالتحرش بطالبة في الزقازيق

18 حجم الخط

قررت نيابة الشرقية العامة تجديد حبس “م. و” طالب ثانوي، المتهم في واقعة التحرش بطالبة والتعدي عليها بالضرب، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أمن الشرقية يكشف ملابسات واقعة التحرش بطالبة في الزقازيق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في كشف ملابسات واقعة تحرش بطالبة، والتعدي عليها بالضرب بدائرة مدينة الزقازيق، وتم ضبط المتهم المتورط في الواقعة، بعد فحص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية تعليقًا على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت فيه صاحبة الحساب من قيام شخص بالتحرش بكريمة صديقتها، والتعدي عليها بالضرب داخل نطاق محافظة الشرقية، وعلى الفور وجهت القيادات الأمنية بفحص المنشور والوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد أطرافها.

فتاة تتعرض للتحرش أثناء سيرها في الطريق العام

وبالفحص والتحري، تبين أن قسم شرطة ثان الزقازيق كان تلقى بلاغًا بتاريخ 14 ينايرالجاري من طالبة مقيمة بدائرة القسم، أفادت بتعرضها للتحرش أثناء سيرها بالطريق العام على يد طالب مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وهو ما تطابق مع مضمون ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.