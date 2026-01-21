الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد مقر توزيع أسئلة البوكليت فى الفرافرة

وكيل تعليم الوادي
وكيل تعليم الوادي الجديد، فيتو
18 حجم الخط

توجه الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فجر اليوم الأربعاء، لمقر توزيع أسئلة البوكليت الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية  بالفرافرة، وذلك قبل التحرك لتوزيعها على لجان الامتحانات والتأكد من انتظام حركة مندوبي الأسئلة ووصول أوراق الامتحانات إلى جميع اللجان في التوقيتات المحددة، وذلك فى إطار الحرص على متابعة انتظام أعمال امتحانات لحظة بلحظة والوقوف على جميع المستجدات.

 جاء ذلك برفقة وصفى حسن مدير إدارة الفرافرة التعليمية،  وتواجد المعنيين بالأمر كلا فيما يخصه.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وكذا التوقيتات المحددة وحال وجود أى معوقات يتم تذليلها على الفور بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه.

مناخ آمن ومنضبط لأداء الامتحانات 
 ويؤدي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إمتحان نهاية الفصل الدراسي الأول؛ في مادتي الجبر والإحصاء وكذا الكمبيوتر التعليمي للطلبة المنتظمة، مع توفير مناخ آمن ومنضبط يتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء تام، ويمنع أي محاولات للغش أو التشويش أو تصوير أوراق الأسئلة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويرسخ مبدأ العدالة التعليمية.

وشدد الدكتور سامى فضل دياب على تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات بكل حزم، وعلى رأسها منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة الالتزام الكامل من جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، والتعامل بحزم مع أى محاولات للإخلال بالنظام، مع توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم فى هدوء ودون أى معوقات.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد، إلى استمرار المتابعة اليومية من خلال غرف العمليات، والتنسيق الدائم مع الإدارات التعليمية، للتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو طوارئ قد تطرأ أثناء فترة الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد الشهادة الاعدادية الوادى الجديد فترة الامتحانات لجان الامتحانات محافظة الوادى الجديد
ads

الأكثر قراءة

جروبات الغش تزعم تداول إجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتعليم تحقق

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

هدنة برد مؤقتة، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، أسوان تقترب من الـ30، رياح مثير للأتربة، وأمطار تمتد إلى القاهرة

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

خدمات

المزيد

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 21-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية