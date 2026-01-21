وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد مقر توزيع أسئلة البوكليت فى الفرافرة

18 حجم الخط

توجه الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فجر اليوم الأربعاء، لمقر توزيع أسئلة البوكليت الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية بالفرافرة، وذلك قبل التحرك لتوزيعها على لجان الامتحانات والتأكد من انتظام حركة مندوبي الأسئلة ووصول أوراق الامتحانات إلى جميع اللجان في التوقيتات المحددة، وذلك فى إطار الحرص على متابعة انتظام أعمال امتحانات لحظة بلحظة والوقوف على جميع المستجدات.

جاء ذلك برفقة وصفى حسن مدير إدارة الفرافرة التعليمية، وتواجد المعنيين بالأمر كلا فيما يخصه.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وكذا التوقيتات المحددة وحال وجود أى معوقات يتم تذليلها على الفور بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه.

مناخ آمن ومنضبط لأداء الامتحانات

ويؤدي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إمتحان نهاية الفصل الدراسي الأول؛ في مادتي الجبر والإحصاء وكذا الكمبيوتر التعليمي للطلبة المنتظمة، مع توفير مناخ آمن ومنضبط يتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء تام، ويمنع أي محاولات للغش أو التشويش أو تصوير أوراق الأسئلة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويرسخ مبدأ العدالة التعليمية.

وشدد الدكتور سامى فضل دياب على تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات بكل حزم، وعلى رأسها منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة الالتزام الكامل من جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، والتعامل بحزم مع أى محاولات للإخلال بالنظام، مع توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم فى هدوء ودون أى معوقات.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد، إلى استمرار المتابعة اليومية من خلال غرف العمليات، والتنسيق الدائم مع الإدارات التعليمية، للتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو طوارئ قد تطرأ أثناء فترة الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.