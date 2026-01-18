وول ستريت: أوروبا تخشى انهيار الناتو وتستعد لتحالف عسكري بلا أمريكا

18 حجم الخط

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها اليوم الأحد، بأن دولا أوروبية تخشى أن يدفع التوتر المتصاعد مع واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعلان نهاية حلف "الناتو"، ما سيضع القارة العجوز أمام خيار صعب.

وول ستريت: أوروبا تخشى انهيار الناتو وتستعد لتحالف عسكري جديد بلا أمريكا



وقالت وول ستريت في تقريرها، أن هذا السيناريو سيجبر الدول الأوروبية على إنشاء تحالف عسكري خاص بها دون مشاركة الولايات المتحدة، واصفة ذلك بأنه "مهمة مكلفة للغاية" بالنسبة لدول تعاني أصلا من نمو اقتصادي منخفض بشكل مزمن.

تحالف أوروبي بعيدا عن أمريكا



وجاء في تقرير وول ستريت أن قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة حاولوا سابقا استخدام أسلوب "المجاملة" مع ترامب، إلا أن القلق يتزايد بين الأوروبيين بعدما أصبح واضحا أن مظاهر الثناء والولاء لم تعد تجدي نفعا في تغيير مواقف الرئيس الأمريكي.

وأضافت الصحيفة: "إن الثقة بين أوروبا والولايات المتحدة تعرضت لضربات متتالية، بدءا من خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا، وصولا إلى استراتيجية الأمن القومي الجديدة للبيت الأبيض التي استهدفت الحلفاء الأوروبيين بينما تبنت لهجة ناعمة تجاه روسيا والصين".

وكان ترامب قد شكك مرارا في جدوى الدفاع عن الحلفاء، حيث كتب مؤخرا في منصته "تروث سوشيال": "أشك في أن الناتو سيكون موجودا لأجلنا إذا احتجنا إليه حقا".

وصعد ترامب من لهجته الساخرة تجاه القدرات العسكرية لحلفائه، واصفا قدرة الدنمارك على الدفاع عن جرينلاند بأنها لا تعدو كونها "زلاجتين تجرهما كلاب".

