خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الإقبال على شراء الأراضي

في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالقطاع العقاري وسوق مواد البناء، وبناء على دراسة شاملة للمتغيرات الراهنة، تبين وجود تراجع ملحوظ في الإقبال على شراء الأراضي خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور متولي ابراهيم الخبير الاقتصادي: يأتي هذا التراجع نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية التي أثّرت بصورة مباشرة على حركة الاستثمار واتخاذ القرار داخل السوق.

واضاف: أظهرت المؤشرات أن الارتفاع المتواصل في تكاليف مواد البناء، إلى جانب تباطؤ وتيرة التنفيذ في عدد من المشروعات، أسهما في خلق حالة من التريث لدى المستثمرين والأفراد.

وأشار إلى أن تقلبات الأسعار وعدم استقرار مدخلات الإنتاج أدّت إلى زيادة مستوى الحذر، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على حجم الطلب في سوق الأراضي.

وتابع: تشير نتائج الدراسة إلى أن السوق يمر بمرحلة تصحيح طبيعية تتوافق مع الظروف الاقتصادية العامة، وأن تراجع الإقبال لا يعكس ضعفًا في الطلب الحقيقي بقدر ما يعكس رغبة في انتظار استقرار أكبر في تكاليف التطوير والإنشاء.

ويتوقع أن يشهد السوق تحسنًا تدريجيًا مع عودة التوازن بين تكلفة البناء والعائد المتوقع، واستقرار سلاسل التوريد، وتوفر بيئة أكثر وضوحًا للمستثمرين.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن القطاع العقاري يظل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، واستعادة نشاطه تتطلب استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار، وتوفير أدوات دعم فعّالة، وتسهيل حركة الاستثمار بما يضمن عودة السوق إلى مساره الطبيعي ويعزز دوره في دفع النمو الاقتصادي.

