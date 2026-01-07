سعر الحديد يبلغ أعلى مستوى منذ فبراير بدعم من الصين ومخزونات الموانئ

18 حجم الخط

سجل سعر خام الحديد أعلى مستوى منذ فبراير، مدفوعا بتوقعات تقديم دعم للاقتصاد الكلي في الصين وعمليات إعادة التخزين قبل موسم العطلات، حيث ارتفعت العقود المستقبلية لليوم الرابع على التوالي، متجاوزة مستوى 108 دولارات للطن في سنغافورة.

قال بنك الشعب الصيني إنه سيستخدم مجموعة من أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، بطريقة مرنة وفعالة، وفقا لبيان صدر مساء أمس الثلاثاء، ولم تحدد السلطات النقدية جدولا زمنيا لتطبيق لتلك الخطوات.

كما تلقت الأسعار دعما من عمليات تجديد المخزون قبيل عطلة رأس السنة القمرية الشهر المقبل، بحسب ليز جاو، محللة خام الحديد لدى شركة "سي آر يو" (CRU).

تأثير المخاطر الموسمية على الأسعار

قالت جاو: "الإمدادات قوية في الوقت الحالي، لكن هناك مخاطر حدوث اضطرابات في توريد خام الحديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب العوامل الموسمية للطقس، ولذلك قد تتجه الأسعار إلى مزيد من الارتفاع".

وأنهى خام الحديد 2025 محققا مكاسب متواضعة، رغم المخاوف من ارتفاع الإنتاج لدى كبرى شركات التعدين، إلى جانب مؤشرات على تباطؤ إنتاج الصلب في الصين.

مخزونات الموانئ عند أعلى مستوياتها منذ أواخر 2024

من بين مؤشرات وفرة المعروض، ارتفعت المخزونات في الموانئ لدى أكبر مستورد لخام الحديد إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2024، ومع ذلك، سجلت العديد من المواد الخام -بما في ذلك المعادن الأساسية- مكاسب قوية مع بداية عام 2026، ومن بين هذه المواد، ارتفع سعر النحاس إلى مستوى قياسي.

ارتفع سعر خام الحديد 1.7% إلى 108.40 دولار للطن في سنغافورة، وتداول مقابل 108.35 دولار، في حين صعدت عقود خام الحديد المسجلة في بورصة داليان بنسبة 2.8%.

