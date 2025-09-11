كيف يؤثر قرار فرض الرسوم الوقائية على واردات "البيليت" على أسعار الحديد بالأسواق؟

في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت)، وبموجب هذا القرار، ستخضع الواردات من البيليت لرسوم وقائية بنسبة 16.2% من القيمة (CIF)، على ألا تقل عن 4613 جنيها للطن.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في مواجهة الواردات الأجنبية التي تشكل تهديدا للصناعة الوطنية.

تأثير القرار على أسعار الحديد

كشفت شركات الحديد والصلب، عن تأثير قرار وزير الاستثمار فرض الرسوم الوقائية على واردات "البيليت"، حيث من المقرر أن تشهد الأسواق ارتفاعات في أسعار حديد التسليح خلال الفترة القادمة، وهذا ما جعل المصانع تدرس حاليا قيمة الزيادة المتوقعة.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار حديد التسليح المنتج في المصانع المتكاملة تتراوح حاليا بين 37 و38.2 ألف جنيه للطن، بينما يبدأ سعره في المصانع الاستثمارية من 32 إلى 35 ألف جنيه.

آلية انتقال التأثير إلى المستهلك

يعد البيليت المادة الخام الأساسية في صناعة حديد التسليح، وبالتالي فإن أي زيادة في تكلفته ستنتقل مباشرة إلى سعر المنتج النهائي، ولذلك سوف تؤدي الزيادة في تكلفة الواردات من البيليت إلى رفع تكلفة الإنتاج لدى مصانع الدرفلة التي تعتمد على الاستيراد، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح في السوق المحلية، بمعدل يتراوح من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه للطن.

من المتوقع أن تسهم هذه الرسوم في دعم المصانع المحلية، والحد من تدفق واردات البيليت بأسعار قد تضر بتنافسية المنتج الوطني، تمهيدا لاتخاذ إجراءات نهائية بعد انتهاء فترة التدابير المؤقتة.

ويشير التحليل الاقتصادي إلى أن فرض الرسوم الوقائية قد يساهم في تحقيق استقرار السوق المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، وقد تمهد هذه الإجراءات الطريق أمام تصدير البيليت من مصر لأول مرة خلال الـ5 سنوات المقبلة.

واقع صناعة الحديد في مصر

بلغ إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 نحو 3.86 مليون طن، مقارنة بـ 4.16 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة 7%.

وتحتاج السوق المحلية إلى 10 ملايين طن سنويا من البيليت، في حين أن رخص الإنتاج الجديدة سترفع من حجم الإنتاج المحلي إلى 15 مليون طن سنويا، وهو ما يزيد على حجم الطلب بنسبة 50%.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة والصناعيين هو تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية والحفاظ على أسعار معقولة للمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وهذا ما سيتحدد خلال الفترة المقبلة من خلال متابعة تأثير هذه الإجراءات على أسعار السوق وحجم الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.