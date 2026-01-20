أمريكا تعلن احتجاز ناقلة نفط في الكاريبي

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية احتجزت ناقلة نفط في الكاريبي.

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث احتجزت الولايات المتحدة في وقت سابق على ناقلة نفط روسية قبالة سواحل فنزويلا.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن القوات الأمريكية العاملة في منطقة الكاريبي استولت على ناقلة نفط، قال إنها كانت تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، في إطار ما وصفه بـ جهود واشنطن لقطع شبكات التمويل غير المشروعة المرتبطة بجهات مصنفة على لوائح العقوبات الأمريكية.



واشنطن: الناقلة جزء من شبكة تهرب نفطي وتمويل غير مشروع

وأوضح روبيو أن الناقلة المحتجزة كانت تستخدم لنقل النفط خارج الأطر القانونية الدولية، ضمن شبكة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات، مؤكدًا أن العملية تأتي في سياق تصعيد أمريكي منسق ضد أنشطة تهريب الطاقة التي تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.



روبيو: السلطات الفنزويلية طلبت الاستفادة من عائدات بيع النفط



وكشف وزير الخارجية الأمريكي أن السلطات الفنزويلية تقدمت بطلب للاستفادة من عائدات بيع النفط الموجود على متن الناقلة التي تم احتجازها، مشيرًا إلى أن واشنطن تتعامل مع هذا الطلب في إطار سياساتها تجاه المرحلة الانتقالية في فنزويلا، وبما يخدم المصالح الأمريكية.



وزير الخارجية الأمريكي: نملك نفوذًا واسعًا على قرارات السلطات الانتقالية في فنزويلا



وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تمتلك سيطرة ونفوذًا كبيرين على ما تفعله السلطات الانتقالية في فنزويلا، وكذلك على حدود ما يمكنها القيام به سياسيًا واقتصاديًا، في إشارة إلى الدور الأمريكي المباشر في توجيه مسار المرحلة الانتقالية داخل البلاد.

