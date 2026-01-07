ترامب: من دون الولايات المتحدة روسيا والصين لا تخشيان حلف الناتو

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إن روسيا والصين لا تخشيان حلف الناتو من دون الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "أشك في أن الناتو سيساعدنا إذا احتجنا إليه بالفعل.. سنكون دائما إلى جانب الناتو حتى لو لم يكن الحلف إلى جانبنا".

نجاحات روسيا في أوكرانيا تهدد حلف الناتو

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الثلاثاء، إن استمرار الجيش الروسي في تحقيق انتصارات عسكرية في أوكرانيا يشكل تهديدا خطيرا لحلف الناتو.

وأضاف فاديفول خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "إذا استمر الجيش الروسي في تحقيق انتصارات عسكرية متواصلة في أوكرانيا، فسيكون ذلك تهديدا خطيرا لحلف الناتو".

وتابع فاديفول: لهذا السبب وحده يبقى دعم أوكرانيا أولوية قصوى بالنسبة للسياسة الأمنية داخل الحلف.

واستطرد أنه "كلما كان الوضع السلمي في أوكرانيا أكثر استقرارا، كلما تمكنت أوكرانيا من الدفاع عن مصالحها كان ذلك أفضل لأوروبا كلها".

ألمانيا تطالب باستقرار أوكرانيا

وأكد وزير الخارجية الألماني: "لا يوجد أي مبرر لتقليص جهودنا، بل على العكس تماما. لا يسعني إلا أن أوصي بشدة بعدم إضعاف هذه الخطط والتدابير تحت أي ظرف من الظروف، لأن موقف القوة وحده هو ما سيؤدي إلى مزيد من الأمن، سواء داخل حلف الناتو أو لألمانيا نفسها".

يذكر أن روسيا كانت قد أكدت مرارا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعيق التسوية، ويشرك دول حلف "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، وهو بمثابة "لعب بالنار".

