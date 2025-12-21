نصائح منظمة الصحة العالمية لتسوق وطهي الطعام بأمان

18 حجم الخط

حذرت منظمة الصحة العالمية من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية غير الآمنة، مشيرة إلى أن اتباع تدابير السلامة الغذائية الأساسية يساعد على الحد من خطر الأمراض المنقولة بالأغذية وحماية صحة الأسرة.



كشفت منظمة الصحة العالمية عن أبرز النصائح التي يجب مراعاتها عند شراء وإعداد الطعام



نصائح عند شراء الطعام

اختر الطعام الطازج من مصادر موثوقة.



تحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية.



رتب مشترياتك بحيث تكون الأغذية الباردة آخر ما تشتريه.



تجنب شراء الأغذية المعلبة المنبعجة أو المنتفخة.



لا تشترِ الطعام في عبوات مشققة أو مكسورة.



نصائح لإعداد الطعام بشكل آمن

وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح لإعداد الطعام بشكل آمن منها:



1. حافظ على نظافة أدوات الطبخ واليدين

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل لمس الطعام وأثناء تحضيره.

نظف أسطح العمل وأواني الطبخ وقم بتعقيمها.

اغسل الفواكه والخضروات جيدًا بماء نظيف.

غسل الطعام



2. افصل بين الطعام النيء والمطبوخ



حافظ على فصل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية النيئة عن باقي الأغذية أثناء التحضير والتخزين.



ضع الطعام النيء في حاويات مغطاة على أدنى رف في الثلاجة لتجنب انتقال التلوث.

استخدم أدوات منفصلة مثل السكاكين وألواح التقطيع للطعام النيء.



اغسل الأطباق والأدوات المستخدمة في الطعام النيء جيدًا قبل إعادة استخدامها.



3. طهي الطعام جيدًا



طهي اللحوم والدواجن والبيض والأغذية البحرية بشكل كامل لقتل الجراثيم.



ويجب غلي الشوربات لضمان وصول الطعام إلى درجة حرارة 70 مئوية.



استخدم ميزان حرارة لطهي اللحوم وتأكد من شفافية العصارة.



عند إعادة التسخين في الميكروويف، استخدم أواني مناسبة للاستخدام الآمن.



4. احفظ الطعام في درجات حرارة مناسبة



ضع الأطعمة المطبوخة والقابلة للتلف في الثلاجة فورًا بدرجة حرارة أقل من 5 مئوية.



اترك الدجاج واللحوم والأسماك المجمدة لتذوب في الثلاجة بطريقة آمنة.



لا تترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعة في الطقس الحار



حافظ على الطعام ساخنًا فوق 60 مئوية حتى تقديمه.



5. استخدم مياه ومواد أولية آمنة



استخدم المياه المأمونة أو عالجها لتكون آمنة للشرب.

يجب شراء الأغذية الطازجة والصحية من مصادر موثوقة.

لا تستخدم الطعام بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.



وأكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة استشارة طبيب الأسرة أو زيارة أقرب مرفق صحي في حال ظهور أعراض مثل آلام المعدة أو القيء أو الإسهال أو الحمى، محذرة من علاج النفس بالمضادات الحيوية دون استشارة طبية.

