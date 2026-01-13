وزير الطيران يتفقد المجمع الصناعي والمدرسة الدولية بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة

18 حجم الخط

أجرى الدكتور سامح أحمد زكي، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة، بصحبة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، وذلك على هامش المؤتمر الدولى الأول حول الإطار القانونى لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدنى والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها.

وتضمنت الجولة زيارة المدرسة الالمانية الدولية DISK ومركز دعم الموهوبين من الاطفال Sieger Center.

واستمع وزير الطيران إلى شرح مفصل للأنشطة العملية والتجارب التعليمية التى تُعزز المهارات الذاتية والمعرفية والاجتماعية لدى الأطفال وتبرز القدرات والمواهب الكامنة لديهم، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة، تُشجع على التفكير المستقل.

برامج تدريبية لطلاب المدارس بالجامعة الألمانية بالقاهرة

اطلقت الجامعة الألمانية بالقاهرة منذ إنشائها برامج تدريبية لطلاب المدارس بدءًا من الفئة العمرية من سن 4 حتى 16 عامًا، بتقديم برامج مبسطة تعتمد في منهجها على التدريب والتعرف على الحقائق العلمية عبر التطبيق المعملى لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مجالات العلوم الكيميائية والفيزيائية والاحياء.

إلى جانب مساهمة الجامعة الألمانية بالقاهرة في تقديم خدمات مجتمعية كاستضافة الأطفال خلال العطلات الصيفية وإعداد برامج وأنشطة متنوعة لمختلف الفئات العمرية لتنمية مهاراتهم وإكسابهم تجارب استثنائية.

كذلك شاهد وزير الطيران أول مجمع صناعي مرتبط بالتعليم والبحث في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو من أهم الأساليب الحديثة للجمع بين التعليم والبحث والممارسة والصناعة، وهى تعد منطقة صناعية مدمجة في الأنشطة الأساسية للطلاب.

وتفقد الوزير مراكز تدريب وتصنيع متقدمة تم تنفيذها بالتعاون مع شركات ألمانية عالمية، ويقدم خبرات في تشكيل المعادن، صناعة القوالب، التكنولوجيا العالية، التصنيع الرقمي، والروبوتات، لخدمة الصناعة المصرية والأفريقية وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

واطّلع الوزير على منظومة التعليم المطبقة، والمناهج التي تعتمد على الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية.



من جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تضع جودة التعليم والتميز الأكاديمي على رأس أولوياتها، من خلال تطبيق نظم تعليمية حديثة، والتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الصناعية العالمية.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في تطوير برامجها التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل المتجددة.

