دوري أبطال أوروبا، إحصائية مذهلة تحفز مبابي قبل مواجهة فريقه السابق الليلة

يسعى فريق ريال مدريد للعودة إلى سكة الانتصارات في دوري أبطال أوروبا وضمان التأهل رسميا للأدوار الإقصائية، عندما يستضيف مساء اليوم الثلاثاء، نظيره موناكو الفرنسي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

وستكون هذه المواجهة خاصة بالنسبة إلى هداف الريال، كيليان مبابي الذي سيواجه نادي طفولته للمرة الأولى في مشواره الاحترافي.

مبابي نشأ في فريق موناكو

ويواجه ريال مدريد فريق الإمارة الفرنسية، بقيادة كيليان مبابي الذي بدأ مسيرته مع فئات الشباب في موناكو بين 2013 و2015 ثم صعد للفريق الأول في 2015 ـ 1016، ومنه إلى سان جيرمان في 2017 ـ 2018.

مبابي يملك سجل حافل أمام موناكو

ويملك مبابي سجلًا حافلًا بالإنجازات أمام ناديه الأم موناكو، حققه بالأساس في المسابقات المحلية في فرنسا حين دافع عن ألوان باريس سان جيرمان.

وفي موسم 2016-2017، قاد مبابي موناكو للفوز بلقب الدوري الفرنسي، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مسجلًا 26 هدفًا وممررًا 11 تمريرة حاسمة في كل المسابقات، ليصنع بذلك تاريخًا جديدًا لموناكو محليا وأوروبيا.

وفتح الأداء الاستثنائي للاعب المولود عام 1998، الأبواب أمام باريس سان جيرمان، الذي تعاقد مع مبابي وفي أول موسم له مع الفريق الباريسي توج باللقب وفاز على موناكو ذهابا وإيابا.

وقبل مواجهة اليوم في دوري أبطال أوروبا، كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن إحصائية مذهلة لمبابي أمام ناديه السابق عندما لعب مع سان جيرمان.

وسيلعب مبابي اليوم الثلاثاء أول مباراة بألوان ريال مدريد ضد موناكو، ولكن في السابق، واجه فريق البدايات مرات عديدة مع باريس سان جيرمان وصل عددهها إلى 14 مباراة تحديدًا.

أرقام مبابي ضد موناكو

وحقق كيليان مبابي أرقاما مذهلة أمام موناكو، خلال 6 مواسم مع باريس سان جيرمان، حيث شارك في 14 مباراة من أصل 17 مباراة ممكنة، ليمتلك سجلًا رائعًا بـ 11 هدفًا و7 تمريرات حاسمة.

وساهم مبابي في 18 هدفًا أمام موناكو، وهو ثاني أكثر الأندية التي هز نجم منتخب الديكة شباكها عندما كان يلعب مع سان جيرمان، ويأتي نادي مونبلييه هو الأول في قائمة "ضحايا" مبابي برصيد 24 هدفًا.

لعب قائد المنتخب الفرنسي دورًا حاسمًا ضد موناكو في نهائيين. الأول في كأس الرابطة الفرنسية 2018، حيث صنع مبابي جميع أهداف باريس سان جيرمان الثلاثة (فوز 3-0). والثاني في كأس فرنسا 2021، حيث كان ابن بوندي حاسمًا مرة أخرى في جميع أهداف باريس سان جيرمان (هدف وتمريرة حاسمة في الفوز 2-0).

مبابي هداف دوري أبطال أوروبا

أما على الصعيد الفردي، يسعى مبابي بوضوح إلى زيادة رصيده من الأهداف هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر حاليًا قائمة الهدافين (9 أهداف).

