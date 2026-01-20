مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

18 حجم الخط

​شهد طريق "الإرسال" بنطاق مركز بدر بمحافظة البحيرة، حادثًا مروريًا أليمًا أسفر عن مصرع ربة منزل في مقتبل العمر، وإصابة شابين آخرين بجروح وكدمات متفرقة، إثر تصادم عنيف بين جرار زراعي وسيارة "نصف نقل"، وتسبب الحادث في حالة من الحزن الشديد بين ذويهم بمركز إيتاي البارود، مسقط رأس الضحايا.

تصادم مروع بين مركبتين بطريق الإرسال بدائرة مركز بدر

​بدأت المأساة حينما تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا عاجلًا من غرفة عمليات نجدة البحيرة، يفيد بوقوع تصادم مروع بين مركبتين بطريق الإرسال بدائرة مركز بدر، ووجود ضحايا ومصابين، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية بمركز شرطة بدر وقوات تأمين الطرق، ترافقها سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث وتأمين حركة السير.

ننشر اسماء ضحايا الحادث

​كشفت المعاينة الميدانية للأجهزة الأمنية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام جرار زراعي بسيارة "نصف نقل" كان يستقلها الضحايا، وقد أسفرت قوة التصادم عن ​وفاة الشابة عبير نبيل محمد رفعت (24 عامًا - ربة منزل)، مقيمة بمركز إيتاي البارود، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها البالغة، وإصابة كل من عماد كريم قطب (24 عامًا)، ومحمد رمضان عبد المنعم خليفة (24 عامًا)، وكلاهما يقيم بمركز إيتاي البارود، حيث أصيبا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد وصدمة عصبية جراء الحادث.

​نقل الضحية إلى المستشفى

​قامت سيارات الإسعاف بنقل جثمان الضحية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، كما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى ذاته المصابين، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لهما للتأكد من خلوهما من أي إصابات داخلية.

​من جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية برفع آثار الحادث من الطريق وإعادة انتظام حركة المرور، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بمركز بدر لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بانتداب لجنة فنية لمعاينة المركبات المتسببة في الحادث للوقوف على الأسباب الحقيقية للتصادم، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

