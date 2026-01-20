نادي سبورتنج يستضيف بطولة الجمهورية للدارتس

18 حجم الخط

أعلن نادي سبورتنج بالإسكندرية عن استضافته منافسات بطولة الجمهورية الرابعة للدارتس، خلال الفترة من 28 وحتى 31 يناير الجاري، بمشاركة عدد كبير من الأندية والهيئات.

وتقام منافسات بطولة الجمهورية للدارتس وفقا البرنامج التالي:

- الأربعاء 28 يناير:

دورة تدريب المدربين والحكام

- الخميس 29 يناير:

منافسات تحت 18 وتحت 23 سنة

- الجمعة 30 يناير:

التصفيات التمهدية لفئة الكبار

- السبت 31 يناير :

النهائيات لفئة الكبار ومنافسات البارادارتس



وتشارك أندية اليخت والبحرية مع نادى سبورتنج لأول مرة فى بطولات الدارتس، بالإضافة الى اندية محافظات الإسماعيلية - بورسعيد - دمياط و- القاهرة وقنا بعدد متوقع لا يقل عن 160 لاعبا ولاعبة من الجنسين ومن جميع الأعمار، إضافة إلى مشاركة ذوى الإعاقات الحركية فى بطولة البارادارتس.

ومن جانب آخر تعد البطولة ايذانا بالاشتراك الرسمى لمحافظة الإسكندرية فى فعاليات الاتحاد المصرى للدارتس، وبالتبعية بطولات الاتحاد الافريقي والعربي للدارتس، وستكون بمثابة إعداد كبير قبل مشاركة مصر فى بطولة كأس أفريقيا فى تونس شهر أبريل القادم ، وبطولة كأس العرب الثالثة المزمع إقامتها فى الأردن يونيو القادم.

ووجه يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري للدارتس التهنئة لمسئولي نادي سبورتنج، باستضافة النسخة الرابعة من بطولة الجمهورية وبدء ممارسة اللعبة بشكل رسمي، مؤكدا أن إقامة البطولة لأول مرة في محافظة الإسكندرية يعد تحولا كبيرا في مستقبل الرياضة.

وقال أحمد حسن رئيس مجلس إدارة نادى سبورتنج أن هناك تنوعا كبيرا قادرا على إثراء فرق الدارتس بالنادى، وتواجد سريع ضمن الفريق القومى للدارتس وتمثيل مصر دوليا وقاريا وإقليميا، وإن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بتوسيع قاعدة نشاط رياضة الدارتس بالنادى، وتخصيص مكان مناسب لها بالإضافة إلى الاستعداد لتنظيم أول دورة رمضانية للدارتس، لتبدأ به خطة نشاط الدارتس وكذا التخطيط لتنفيذ مهرجان الدارتس الأول بالساحل الشمالى هذا العام، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدارتس

