أخبار مصر

رئيس الوزراء يدعو رجال الأعمال للمساهمة في التعليم والصحة باعتبارهما أولوية قصوى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية قطاع التعليم كركيزة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة 2030، مشيدًا بدور السيدة انتصار السيسي في دعم هذا الملف الحيوي، والذي يعكس الالتزام الواضح للمرأة المصرية بخدمة وطنها.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل من جامعة القاهرة.

وأعرب مدبولي عن تقديره لما توليه السيدة انتصار السيسي، من اهتمام واضح وداعم لقطاع التعليم، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة 2030.

ولفت إلى إن حرصها على هذا الملف يعكس دور المرأة المصرية الفاعل في خدمة وطنها، ويؤكد التزام الدولة بضمان مستقبل أفضل لأبنائنا.


وأشار مدبولي إلى أن الحكومة حرصت على ضمان استمرار المسار الأكاديمي للطلاب دون أي توقف، حتى في مواجهة الظروف الطارئة، ضمن رؤية متكاملة تشمل وزارة التعليم العالي، والبنك المركزي، والجامعات المصرية.

وأضاف أن هذه الرؤية أسفرت عن تبني بروتوكولين رئيسيين: الأول لدعم الطلاب المتفوقين طوال فترة دراستهم، والثاني لدعم الطلاب غير القادرين، مع التركيز على طلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم.

كما ساهمت الجامعات الخاصة في توفير منح تعليمية، بما يعكس دورها في خدمة المجتمع وتوسيع فرص التعليم.

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة تدشن اليوم نموذجًا وطنيًا جديدًا لتمويل التعليم يقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال حساب مصرفي موحد لتلقي المساهمات والتبرعات، داعيًا رجال الأعمال لتوجيه جزء كبير من مساهماتهم نحو قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أولويات الحكومة القصوى.

