صحة الدقهلية تضبط عيادة غير مرخصة ببلقاس تقدم علاج «الأكسجين النشط»

18 حجم الخط

كثّفت مديرية الصحة بالدقهلية حملاتها التفتيشية على العيادات والمراكز العلاجية بمختلف مراكز المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين والتصدي لأي ممارسات طبية غير مرخصة أو مضللة.

ضبط عيادة غير مرخصة ببلقاس تقدم علاجًا غير معتمد تحت مسمى «الأكسجين النشط»

وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل الصحة بالدقهلية، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة،

تحرير المحاضر بقسم شرطة بلقاس، وتنفيذ قرار الغلق الصادر

وأسفرت إحدى الحملات بمدينة بلقاس عن ضبط عيادة غير مرخصة تقوم بتقديم خدمات علاجية غير معتمدة أو مصرح بها من وزارة الصحة، تحت مسمى ما يُعرف بـ«العلاج بالأكسجين النشط» عن طريق الحقن، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي. وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير المحاضر بقسم شرطة بلقاس، وتنفيذ قرار الغلق الصادر بحق المنشأة المخالفة.

العلاج بالأكسجين النشط» يُستخدم كثيرًا في الإعلانات بغرض الترويج.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فؤاد أن مصطلح «العلاج بالأكسجين النشط» يُستخدم كثيرًا في الإعلانات بغرض الترويج وجذب المرضى، إلا أنه طبيًا وقانونيًا في مصر يُعد مصطلحًا غير معتمد من وزارة الصحة المصرية، ولا توجد بروتوكولات علاجية رسمية أو موافقات تتيح استخدامه بهذه الصورة داخل المنشآت الطبية

تقديم أي خدمة علاجية خارج الإطار المعتمد يمثل خطرًا مباشرًا

. وشدد على أن تقديم أي خدمة علاجية خارج الإطار المعتمد يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين ويُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.



حملات التفتيش مستمرة

وأشار إلى أن حملات التفتيش مستمرة تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تروج لعلاجات وهمية أو غير معترف بها، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو حماية المرضى وضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفق المعايير العلمية والقانونية المعتمدة.



صحة الدقهلية تناشد بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة

وجددت مديرية الصحة مناشدتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية والأطباء القائمين على تقديم الخدمة، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، دعمًا لجهود الدولة في ضبط المنظومة الصحية والحفاظ على سلامة المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.