أخبار مصر

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار  خفيفة  على  شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية وصحراء مطروح تمتد إلى  جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة  

 

أمطار خفيفة ورياح وأتربة، تفاصيل حالة الطقس اليوم

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر  

حذرت  هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء وتبدأ في الثالثة  فجرًا وتنتهي في الساعة العاشرة صباحًا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء وترتفع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا ويسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء ودافئ على  شمال الصعيد، بارد  في الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.


حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  بارد في  آخر الليل  ، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 05

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13
  

الجريدة الرسمية