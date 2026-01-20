الثلاثاء 20 يناير 2026
أمطار خفيفة ورياح وأتربة، تفاصيل حالة الطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية وصحراء مطروح وذلك على فترات متقطعة. 

10 أطعمة تقلل آلام المفاصل في الطقس البارد

طقس الثلاثاء، شبورة كثيفة على هذه الطرق

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر. 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة تكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح ومناطق من الصحراء الغربية. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويستمر انخفاض درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 10 

السواحل الشمالية الغربية 

درجة الحرارة العظمى: 17 

درجة الحرارة الصغرى: 11 

شمال الصعيد 

درجة الحرارة العظمى: 20 

درجة الحرارة الصغرى: 7 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

