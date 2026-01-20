الثلاثاء 20 يناير 2026
أخبار مصر

خلال ساعات، أمطار خفيفة على هذه المناطق تمتد ليلا إلى القاهرة الكبرى

حالة الطقس
حالة الطقس
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد خلال الساعات القادمة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على صحراء مطروح والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد ليلا لجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

أمطار خفيفة ورياح وأتربة، تفاصيل حالة الطقس اليوم

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى آخر الليل على القاهرة الكبرى، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

