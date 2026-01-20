الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوري: قسد تركت حراسة مخيم الهول وأطلقت المحتجزين

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو
18 حجم الخط

أفادت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لوكالة انباء "سانا" بأن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) " قامت بترك حراسة مخيم الهول، وبذلك أطلق من كان محتجزًا بداخله ليخرج.

 الجيش السوري سيقوم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى منطقة مخيم الهول

وأشارت هيئة العمليات إلى أن الجيش السوري سيقوم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى المنطقة وتأمينها.

وتابعت "الهيئة": "نؤكد التزامنا المطلق بحماية أهلنا الأكراد وصون أمنهم، فالجيش هو حصن لكل السوريين، وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية".

قوات سوريا الديمقراطية: اشتباكات عنيفة بين قواتنا وفصائل دمشق في محيط مخيم الهول 

وعلى الصعيد ذاته، أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حدوث "اشتباكات عنيفة تجري الآن بين قواتنا وفصائل دمشق في محيط مخيم الهول الذي يضم الآلاف من عائلات تنظيم داعش الإرهابي".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت مصادر سورية إن "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش" كان يتفاوض على تسليم مخيّم الهول - الذي يؤوي مدنيين مرتبطين بالتنظيم - إلى السلطات السورية.

ضمان انتقال سلس للسيطرة على المخيّم من قوات الأمن الكردية

وأفادت ثلاث مصادر سورية مطلعة، اليوم الثلاثاء، لوكالة "رويترز" بأن المفاوضات تتركز - بحسب أحد المصادر وهو مسؤول سوري - على ضمان انتقال سلس للسيطرة على المخيّم من قوات الأمن الكردية التي كانت تُمسك به، وذلك لتفادي أي مخاطر أمنية أو هروب للمحتجزين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش العربي السوري قسد قوات سوريا الديمقراطية الأكراد السوريين داعش مخي م الهول

مواد متعلقة

العمال الكردستاني لـ أكراد سوريا: لن نتخلى عنكم أبدا مهما كلفنا الأمر

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

مظلوم عبدي: مخطط نشوب حرب أهلية في سوريا وُضع من قِبل أطراف عديدة

بسبب الأحداث مع قسد، تأجيل زيارة الشرع إلي ألمانيا بطلب من سوريا

الخارجية التركية: سوريا تمر حاليا بمرحلة حاسمة
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

السكك الحديدية تعتزم تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - أسوان

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية