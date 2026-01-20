الجيش السوري: قسد تركت حراسة مخيم الهول وأطلقت المحتجزين

18 حجم الخط

أفادت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لوكالة انباء "سانا" بأن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) " قامت بترك حراسة مخيم الهول، وبذلك أطلق من كان محتجزًا بداخله ليخرج.

الجيش السوري سيقوم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى منطقة مخيم الهول

وأشارت هيئة العمليات إلى أن الجيش السوري سيقوم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى المنطقة وتأمينها.

وتابعت "الهيئة": "نؤكد التزامنا المطلق بحماية أهلنا الأكراد وصون أمنهم، فالجيش هو حصن لكل السوريين، وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية".

قوات سوريا الديمقراطية: اشتباكات عنيفة بين قواتنا وفصائل دمشق في محيط مخيم الهول

وعلى الصعيد ذاته، أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حدوث "اشتباكات عنيفة تجري الآن بين قواتنا وفصائل دمشق في محيط مخيم الهول الذي يضم الآلاف من عائلات تنظيم داعش الإرهابي".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت مصادر سورية إن "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش" كان يتفاوض على تسليم مخيّم الهول - الذي يؤوي مدنيين مرتبطين بالتنظيم - إلى السلطات السورية.

ضمان انتقال سلس للسيطرة على المخيّم من قوات الأمن الكردية

وأفادت ثلاث مصادر سورية مطلعة، اليوم الثلاثاء، لوكالة "رويترز" بأن المفاوضات تتركز - بحسب أحد المصادر وهو مسؤول سوري - على ضمان انتقال سلس للسيطرة على المخيّم من قوات الأمن الكردية التي كانت تُمسك به، وذلك لتفادي أي مخاطر أمنية أو هروب للمحتجزين.

