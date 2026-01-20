أنقرة تعلق على واقعة إنزال العلم التركي في منطقة الحدود مع سوريا

18 حجم الخط

علق برهان الدين دوران، رئيس دائرة الإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، على واقعة استهداف العلم التركي على الحدود مع سوريا.

أنقرة تعلق على واقعة إنزال العلم التركي من على الحدود مع سوريا

وذكر دوران في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء"الهجوم الغادر الذي شنه أنصار تنظيم YPG الإرهابي على علمنا على الجانب السوري من حدود نصيبين - قامشلي، يعد استفزازا واضحا يهدف إلى زعزعة استقرار أمتنا وتقويض التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب".

وأضاف دوران في بيانه: "على من يخططون وينفذون مثل هذه الأعمال أن يعلموا أن كل تهديد لأمن الجمهورية التركية وكل عمل دنيء ضد قيمنا المحترمة، سيقابل بأشد الردود حزما".

معبر نصيبين بين تركيا وسوريا

وأكد دوران أن "هذا الهجوم يظهر أن القوى التي تسعى إلى تخريب هدف تركيا الخالية من الإرهاب قد عادت للنشاط من جديد، ولن تضعف هذه المحاولات عزيمة دولتنا، ولن تلحق الضرر بوحدة أمتنا وتضامنها".

وشدد دوران على أن "مؤسساتنا المختصة باشرت تحقيقا فوريا في الحادث، وسيجري تحديد هوية مرتكبي هذه المحاولة الغادرة والجهات التي تقف وراءها في إطار سيادة القانون، وستطبق جميع الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة من دون تأخير، ولن يمر أي هجوم أو استفزاز من دون عقاب".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اجتاز مجموعة من الأكراد الحدود من منطقة معبر نصيبين، الذي يربط ماردين جنوب شرق تركيا، بالقامشلي شمال شرق سوريا وقاموا بإنزال العلم التركي من بوابة نصيبين الحدودية.

