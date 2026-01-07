الخميس 08 يناير 2026
انفجارات عنيفة تهز الحسكة شمال شرق سوريا وسط أنباء عن قصف جوي

الحكسة، فيتو
أفادت وسائل إعلام محلية فى سوريا، مساء اليوم، بسماع دوي انفجارات قوية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، ما أثار حالة من القلق في صفوف السكان، بالتزامن مع تحركات عسكرية لافتة في محيط المدينة.

 

مصادر: انفجارات الحسكة ناجمة عن قصف جوي استهدف مواقع في الحسكة

فيما نقلت تقارير تلفزيوينة عن مصادر قولها، أن الانفجارات التي سُمعت في الحسكة ناتجة عن قصف جوي، دون صدور تفاصيل رسمية حتى الآن بشأن الجهة المنفذة أو طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها.

توتر أمني متصاعد في شمال شرق سوريا

ويأتي القصف في ظل توتر أمني متصاعد تشهده مناطق شمال شرق سوريا، حيث تتداخل تحركات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع وجود أطراف دولية وإقليمية فاعلة في المنطقة.

تصعيد جديد يعمّق حالة عدم الاستقرار في سوريا

ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يشير إلى جولة تصعيد جديدة في المنطقة، خاصة مع تكرار الضربات الجوية خلال الفترة الأخيرة، ما ينذر بتداعيات أمنية وإنسانية إضافية على المدنيين.

ولا تزال المعلومات الأولية شحيحة بشأن الخسائر البشرية أو المادية، في انتظار صدور بيان رسمي يوضح ملابسات القصف وأهدافه.

الحكومة السورية: بيان «قسد» عن الأوضاع الأمنية بحلب لا يعكس الواقع

قسد تتهم الجيش السوري بمحاولة التقدم بالدبابات في حلب

 

 

