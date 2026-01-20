الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تضامن الفيوم و"جايكا" تتعاونان لتحويل الحضانات المرخصة إلى مراكز تربوية متطورة

ورشة عمل، فيتو
ورشة عمل، فيتو
نظمت مديرية التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع هيئة "الجايكا" اليابانية، ورشة عمل  بنادي محافظة الفيوم، تستهدف تطوير الحضانات الأهلية، للوصول ببيئة التعلم إلى تجربة ممتعة تساعد في تقويم السلوك وتنمية المهارات، واللقاء حلقة من سلسلة حلقات للتطوير الشامل التي تقودها وزارة التضامن لرفع كفاءة دور الطفولة المبكرة، ضمن خطة الوزارة لدمج "اللعب الترفيهي" كأداة أساسية في تقويم السلوك، وتحويل الحضانات الحاصلة على تراخيص مؤقتة إلى مراكز تربوية متطورة تتبع أحدث النظم العالمية.

خطة الوزارة لتطوير دور الحضانات

وقالت الدكتورة شيرين فتحى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن ورشة العمل ضمن  خطة الوزارة، لتطوير الحضانات الخاصة بالأطفال التى حصلت على تراخيص مؤقتة للمساعدة على التطوير طبقا لأحدث النظم التربوية لاستخدام الألعاب الترفيهية فى تقويم سلوك الأطفال.

المستهدفون من اللقاء

وقالت الدكتورة سامية رمضان مدير إدارة الاسرة والطفولة، المشرفة على ورشة العمل، انها  التطوير يستهدف الأطفال من عمر يوم إلى أربعة سنوات، بحضانات الجمعيات الأهلية خاصة الفئات الاولى بالرعاية، وقد شارك خلالها عدد من المتطوعات اليابانيات وقدمن عدد من النماذج والعروض والأنشطة من داخل الحضانات المصرية والحضانات اليابانية كنموذج ناجح للتدريب باستخدام احدث النظم التكنولوجية فى التعليم من خلال الألعاب الترفيهية لتقييم سلوك الأطفال وتطوير نموهم الفكرى والذهني والثقافى 

أنشطة مصاحبة للقاء

كما ركزت المتطوعات على عدد من الأنشطة لاستخدامها مع الأطفال داخل الحضانات، لتعليم الميسرات كيفية التعامل مع الأطفال بالشكل الإيجابى وترسيخ مفهوم الهوية المصرية لدى الأطفال مثل الاحتفالات الوطنية والدينية والترفيهية مثل شم النسيم والأكلات المصرية.

 

تضامن الفيوم تجري 30 جراحة عيون للمرضى غير القادرين خلال ديسمبر

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لغير القادرين بالتعاون مع المستشفى الجامعي

فيما  قال ايمن فزاع المدير التنفيذى بنادي محافظة الفيوم، إن هيئة التعاون اليابانية "جايكا" (JICA) هي وكالة حكومية يابانية مستقلة تنسق وتنفذ المساعدات الإنمائية الرسمية لليابان، وهدفها دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية وتعزيز التعاون الدولي من خلال تقديم الدعم الفني والمالي والمساعدات لتمكينها من حل تحدياتها، وتعمل في مجالات واسعة تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية وتغير المناخ، وتعمل في أكثر من 150 دولة، وللهيئة مكتب في مصر منذ عام 1977

