السيسي يشارك في دافوس 2026.. يبحث مع ترامب آخر المستجدات الإقليمية والدولية.. وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري “أبرز ملفات القادة"

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار زيورخ الدولي، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، حيث كان في استقبال الرئيس عند الوصول محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية في برن، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمستشار أمجد رزق، قنصل جمهورية مصر العربية بالاتحاد السويسري.

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 تحت شعار “روح الحوار”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جدول أعمال المنتدى يتضمن سلسلة من الفعاليات يشارك فيها قادة دول ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع الخاص. وسوف تتناول جلسات المنتدى موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو، فضلًا عن الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس سوف يلتقي، على هامش أعمال المنتدى، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وبدأت فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2026 خلال الساعات الماضية في مدينة دافوس السويسرية بمشاركة عدد كبير من زعماء الدول وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية

ويأتي منتدى دافوس وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة كما من المقرر أن تشهد الجلسات نقاشات مكثفة حول التنافس بين القوى الكبرى الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثير التكنولوجيا الحديثة على الأسواق بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الدولي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي

ونرصد أبرز المعلومات عن المنتدي كالتالي:

- يحمل المنتدى في دورته الـ 56 شعار "روح الحوار" حيث يؤكد قادته أن الحوار لم يعد ترفا بل ضرورة في ظل حالة عدم اليقين الراهنة

- يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب وذلك على هامش فعاليات منتدى دافوس

- قال المنظمون عن منتدى دافوسإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك بالاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للنخب الاقتصادية والسياسية والثقافية في دافوس بسويسرا على رأس وفد أمريكي كبير

- أعلن رئيس المنتدى أن 6 من قادة مجموعة الدول الـ7 بمن فيهم ترامب سيحضرون بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

- أكد رئيس منتدى دافوس أن ما مجموعه 850 من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة أكبر الشركات في العالم سيكونون من بين 3000 مشارك من 130 دولة من المتوقع حضورهم هذا العام وتأكد حضور 123 رئيس دولة وحكومة إضافة إلى 400 شخصية بارزة أخرى

- يشارك في منتدى دافوس من الشخصيات البارزة الأخرى المتوقع حضورها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا بالإضافة إلى عمالقة صناعة التكنولوجيا جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

- يأتي منتدى دافوس وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة

- من المقرر أن تشهد الجلسات نقاشات مكثفة حول التنافس بين القوى الكبرى الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثير التكنولوجيا الحديثة على الأسواق بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الدولي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

