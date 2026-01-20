السيسي يتوجه اليوم إلى مدينة دافوس للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي

18 حجم الخط

يتوجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 تحت شعار “روح الحوار”.

وبدأت فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2026 خلال الساعات الماضية في مدينة دافوس السويسرية بمشاركة عدد كبير من زعماء الدول وكبار المسئولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية.

ويأتي منتدى دافوس وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة كما من المقرر أن تشهد الجلسات نقاشات مكثفة حول التنافس بين القوى الكبرى الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثير التكنولوجيا الحديثة على الأسواق بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الدولي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

