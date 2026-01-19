الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على جائزة السنغال المالية بعد التتويج بأمم أفريقيا 2025

منتخب السنغال، فيتو
منتخب السنغال، فيتو
18 حجم الخط

توج منتخب السنغال بلقب توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

10 ملايين دولار جائزة البطل

وضمن منتخب السنغال الحصول على جائزة مالية ضخمة تقدر بـ10 ملايين دولار، تم تخصيصها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للفريق المتوج بـكأس الأمم الأفريقية 

وتستمر عقدة المغرب المتوج في 1976 بآخر وأول لقب أفريقي أي منذ 50 عاما، فيما حصد منتخب السنغال اللقب الغالي للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب 2021.

مباراة المغرب والسنغال 

ولجأ منتخبا المغرب والسنغال إلى شوطين إضافيين، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

وكان لاعبو منتخب السنغال اتخذوا قرارا بمغادرة الملعب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود أطلس في الوقت الضائع، قبل أن يتدخل ماني ويستكمل السنغال اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء في النهاية بعد ما تصدى لها ميندي حارس مرمى السنغال.

وسجل باب جايي هدف السنغال في شباك المغرب بالدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية 2025 المغرب إبراهيم دياز ميندي السنغال ضد المغرب

مواد متعلقة

حسرة وبكاء لاعبي المغرب بعد خسارة أمم أفريقيا أمام السنغال (فيديو)

العقدة مستمرة، المغرب يخسر لقب أمم أفريقيا لصالح السنغال في سيناريو درامي (فيديو وصور)

بعد قرار ماني، السنغال يستكمل لقاء المغرب بعد مغادرة ملعب المباراة (فيديو)

إبراهيم دياز يقود هجوم المغرب أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة المغرب والسنغال بعد مرور 65 دقيقة (صور)

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

بعد ركلة جزاء مثيرة، المغرب والسنغال يلجان لشوطين إضافيين عقب التعادل سلبيًا في الوقت الأصلي

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

ماذا قال ماني للاعبي السنغال لاستكمال مباراة المغرب بنهائي أفريقيا؟

لحظة تتويج منتخب السنغال بكأس أمم أفريقيا 2025 (فيديو)

نهائي كأس أمم أفريقيا، السنغال يتقدم على المغرب 1-0 في الشوط الإضافي الأول

خدمات

المزيد

23 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

دليل للسائل عن يوم الحساب، أبرز المعلومات عن سورة القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية