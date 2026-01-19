تعرف على جائزة السنغال المالية بعد التتويج بأمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

توج منتخب السنغال بلقب توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

10 ملايين دولار جائزة البطل

وضمن منتخب السنغال الحصول على جائزة مالية ضخمة تقدر بـ10 ملايين دولار، تم تخصيصها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للفريق المتوج بـكأس الأمم الأفريقية

وتستمر عقدة المغرب المتوج في 1976 بآخر وأول لقب أفريقي أي منذ 50 عاما، فيما حصد منتخب السنغال اللقب الغالي للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب 2021.

مباراة المغرب والسنغال

ولجأ منتخبا المغرب والسنغال إلى شوطين إضافيين، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

وكان لاعبو منتخب السنغال اتخذوا قرارا بمغادرة الملعب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود أطلس في الوقت الضائع، قبل أن يتدخل ماني ويستكمل السنغال اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء في النهاية بعد ما تصدى لها ميندي حارس مرمى السنغال.

وسجل باب جايي هدف السنغال في شباك المغرب بالدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

