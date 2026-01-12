سفيرة رومانيا تكشف ملامح مشاركة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 57

18 حجم الخط

أكدت أوليفيا توديريان، سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، أن اختيار رومانيا ضيف شرف الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل شرفًا كبيرًا وتقديرًا بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن هذا الاختيار يتزامن مع احتفال البلدين بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة للمعرض، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، والدكتور خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي للدورة السابعة والخمسين،

قالت أوليفيا توديريان سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، إن مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي أكبر تكريم للاحتفال بالذكرى 120 على العلاقات المصرية الرومانية، ولذلك سنقيم سلسلة من الفعاليات في القاهرة وغيرها، مشيره إلى أن برنامج رومانيا وجناحها في المعرض سيتبعان شعار مشترك في جميع معارض الكتب التي سيشاركون فيها وهو: "كتب للأصدقاء".

وكشفت السفيرة أن التحضيرات للمشاركة استغرقت عشرة أشهر من العمل المكثف، بالتعاون مع أكثر من 150 مؤسسة وشخصية ثقافية من مصر ورومانيا، مرشحة للزيادة إلى ما يتجاوز 200 مشارك، من بينهم الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، ومراكز دراسات، ودور نشر رومانية ومصرية، واتحاد الكتاب، وكتّاب وشعراء وفنانون ومترجمون وأكاديميون.

وأشارت إلى أن أحد أبرز التحديات تمثل في اختيار المؤلفين والكتب التي ستُترجم من الرومانية إلى العربية لأول مرة، موضحة أنه تم إنجاز ترجمة عشرة عناوين جديدة خصيصًا للمشاركة في المعرض، رغم محدودية عدد المترجمين من اللغة الرومانية إلى العربية، مؤكدة أن توسيع هذه القاعدة يمثل أولوية مستقبلية.

البرنامج الثقافى لدولة رومانيا في معرض القاهرة للكتاب

وكشفت سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة عن ملامح البرنامج الثقافى لدولة ضيف الشرف في معرض القاهرة الدولى للكتاب قائله بأنه سيشمل جوانب متعددة الأدب الخالص إلى السياسة الخارجية والفنون والتقاليد.

وتأتى الفعاليات كالتالي:

ستُقام العديد من الفعاليات الأدبية التي تُركز على بعض أشهر الكُتاب الرومانيين الذين سيحضرون معنا. ومنهم ماتي فيسنيتش، المقيم في باريس، وهو كاتب مسرحي شهير يعتبره كلا البلدين من أبناء ثقافتهما. ومثل مصر، تُعد رومانيا دولة ناطقة بالفرنسية، وسنستغل المعرض لتكريم الحركة الفرانكفونية في مصر والعالم

بالإضافة إلى فعاليات متخصصة: تاريخ المطبوعات العربية، لقاءات المترجمين والمحررين والوكلاء الأدبيين، لقاءات أفضل المتخصصين في اللغة العربية في رومانيا مع نظرائهم المصريين؛ وسنسعد في بعضها بالمشاركة في فعاليات "القاهرة تنادي".

كنا ستقام فعاليات استراتيجية ودبلوماسية: مؤتمر حول الدبلوماسية الثقافية بين بلدينا، بمشاركة عدد من السفراء المصريين السابقين لدى رومانيا فعالية واحد حول أولويات السياسة الخارجية.

أما الفعاليات الأكاديمية: فنحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الطلاب المصريين يستفيدون كثيرًا من الدراسة في رومانيا.، ولذلك في معرض القاهرة للكتاب، في 29 يناير، سيحضر رؤساء أفضل الجامعات الرومانية ونائب وزير الدبلوماسية العلمية لعرض ما تقدمه رومانيا في مجالات التعليم والبحث والتميز الأكاديمي. أدعو الشباب المصريين الباحثين عن جامعات للانضمام إلينا في جناحنا.

وأشارت إلى أنه من بين الفعاليات التي تعتز بها بشكل خاص، هو المؤتمر الذي يُقام لتكريم ذكرى صلاح السقا، مؤسس مسرح العرائس المصري، في الثاني من فبراير، والذى عاش سنوات عديدة في رومانيا في شبابه.

واضافت أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 57، سيشهد مفاجآت عديدة، منها أنشطة مخصصة بالكامل للأطفال من خلال الكتب والأنشطة المصممة لهم خلال الأسبوع الثانى، بالاضافة إلى فقرات موسيقية، ومعارض صور، وعروضًا للموسيقى والرقصات التقليدية.

وفى ختام كلمتها بالمؤتمر الصحفي، قدمت السفيرة أوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة، بعض الإحضصائيات عن مشاركتهم في معرض القاهرة الدولى للكتاب، قائله 30 فعالية في 13 يومًا؛ 60 ضيفًا مميزًا قادمين إلى المعرض من رومانيا؛ من بينهم 15 فنانًا؛ 10 دور نشر رومانية؛ 4 رؤساء أو نواب رؤساء من أبرز الجامعات الرومانية؛ 3 شخصيات رفيعة المستوى: وزير الثقافة في حفل الافتتاح، ونائب وزير الخارجية للدبلوماسية الثقافية، ومدير المعهد الثقافي الروماني.

