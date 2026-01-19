معرض الكتاب 2026، قصور الثقافة تصدر "أمثال العرب وأسرار الحكماء"

18 حجم الخط

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "أمثال العرب للمفضل الضبي يليه أسرار الحكماء لياقوت المستعصمي يليه الأمثال الحكمية من كلام بعض مشاهير الفلسفة الأولين"، وذلك ضمن إصدارات سلسلة الذخائر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

أمثال العرب وأسرار الحكماء

يضم الإصدار ثلاثة مؤلفات في مجلد واحد، هي: "أمثال العرب" للمفضل الضبي، و"أسرار الحكماء" لياقوت المستعصمي ويضم نصائح ذات طابع صوفي، و"الأمثال الحكمية" المأثورة عن فلاسفة العصور القديمة.

ويمثل كل من أمثال العرب وأسرار الحكماء والأمثال الحكمية طبقات متعاقبة في تشكل الحكمة المأثورة في التراث العربي؛ إذ يجمع الأول المثل العربي في سياقه القبلي والتاريخي معتمدا على الرواية والإسناد بوصفه وثيقة لغوية واجتماعية مبكرة، بينما يعكس الثاني انتقال الحكمة إلى صيغة أدبية تعليمية مختصرة متأثرة بالتراث الفلسفي المترجم وبثقافة البلاط العباسي، في حين يجسد الثالث ذروة تفاعل الحكمة اليونانية والفارسية مع الذائقة العربية عبر مختارات أخلاقية موجزة أعيد تأويلها بما ينسجم مع منظومة القيم الإسلامية.

وتعنى سلسلة الذخائر بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، وصمم غلاف الكتاب أمينة كامل.

قصور الثقافة بمعرض الكتاب

وتشارك هيئة قصور الثقافة بأكثر من 130 عنوانا في مختلف سلاسل إصداراتها في جناحها في صالة 1 جناح B3، تشمل سلاسل الذخائر، وحكاية مصر، وذاكرة الكتابة، والسينما والهوية والفلسفة، والدراسات الشعبية، وآفاق الفن التشكيلي، وآفاق عالمية، وكتابات نقدية، ونصوص مسرحية، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية في سلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات"، وكتب ومجلات الأطفال، والنشر الإقليمي.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

ويشارك بالمعرض 1457 دار نشر من 83 دولة، مع تقديم نحو 400 فعالية ثقافية و100 حفل توقيع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة.

