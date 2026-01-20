لافروف: أهمية القرم بالنسبة لأمن روسيا لا تقل عن جرينلاند لأمريكا

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أهمية القرم بالنسبة لأمن روسيا لا تقل عن أهمية جرينلاند للأمن الأمريكي.

مستقبل جرينلاند انعكاس مباشر لعقلية الاستعمار الحديث

ووصف لافروف في مؤتمر صحفي عن نتائج الأنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2025 النقاش الدائر حول مستقبل جرينلاند بأنه "انعكاس مباشر لعقلية الاستعمار الحديث"، مؤكدًا أن موسكو لا تملك أي أطماع في الجزيرة، لكنها ترفض المعايير المزدوجة التي يطبّقها الغرب عند التعامل مع قضايا السيادة.

وشدد لافروف على أن "لشعب جرينلاند وحده الحق الكامل في تقرير مصيره، تماما كما فعل شعب القرم"

ضعوا شعب جرينلاند مكان شعب القرم

وقال: "ضعوا شعب جرينلاند مكان شعب القرم، وستصبح لكم الكثير من الأمور واضحة، على الأرجح. ففي القرم، لجأ الناس إلى استفتاء بعد انقلاب غير دستوري، حين أعلن الانقلابيون الذين استولوا على السلطة الحرب ضد اللغة الروسية، وأرسلوا مسلحين لاقتحام البرلمان القرمي (السوفييت الأعلى للقرم)، بينما في جرينلاند لم يقم أحد بأي انقلاب".

وأشار لافروف إلى أن النقاشات حول "شراء" جرينلاند أو فرض السيطرة عليها "تُذكّرنا بمنطق القرن التاسع عشر"، موضحًا أن "جرينلاند ليست جزءًا طبيعيًا من الدنمارك، بل هي نتاج غزو استعماري". وشدد على أن "لا دليل على وجود خطط روسية أو صينية للاستيلاء على الجزيرة".

تعاون حر ومفتوح في منطقة القطب الشمالي

وردًا على سؤال حول إمكانية تعاون روسي مع جرينلاند، قال لافروف: "روسيا تدعم الحوار المفتوح في القطب الشمالي شرط أن يُراعى فيه الأمن والبيئة والمصالح المشتركة"

وأضاف: مهتمون بإقامة تعاون حر ومفتوح في منطقة القطب الشمالي عندما تستقر قضايا الأمن والبيئة والاقتصاد. هناك مجلس القطب الشمالي ولم نقم نحن بإيقاف عمل هذا المجلس لا أرى أي ظروف قد تدفع إلى الاعتقاد بأن جرينلاند وأيسلندا سترجبان في إبرام معاهدة مساعدة متبادلة مع روسيا بسبب ضغوط الولايات المتحدة.

