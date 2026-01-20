الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إغلاق كيان تعليمي وهمي وضبط دقيق وسولار مهرب في حملات أمنية متنوعة بالجيزة

غلق مقر تعليمي وهمي
غلق مقر تعليمي وهمي وضبط متهمين بالنصب في الجيزة،فيتو
18 حجم الخط

شنت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، حملات متنوعة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وأسفرت الحملات عن عدة ضبطيات متنوعة جاءت على النحو التالي:

تمكنت أجهزة الإدارة العامة لمباحث المصنفات بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص يقوم بتشغيل وصلات إنترنت بدون ترخيص والتعدي علي حقوق الدولة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وإغلاق منشأتين عبارة عن مقر تعليمي وهمي للنصب علي المواطنين بمنحهم شهادات دراسية  تتيح لهم فرص الالتحاق بالعمل لدى كبرى الشركات والمؤسسات، مقابل مبالغ مالية بدائرتي قسمي شرطة الهرم والعمرانية وتحررت لهم المحاضر اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيقات.

حملة بالجيزة تضبط 99 شيكارة دقيق وسيارة محمّلة بـ 5 آلاف لتر سولار

وعلى جانب آخر، كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة وجّهت حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، استهدفت ضبط المخالفات التموينية بدائرتي مركزي شرطة البدرشين والعياط.

وأسفرت الحملة، بدائرة مركز شرطة البدرشين، عن ضبط سيارة «جامبو» محمّلة بـ99 شيكارة دقيق بلدي مدعّم، بإجمالي 3 أطنان، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وفي مركز العياط، تمكنت الحملة من ضبط سيارة محمّلة بـ5 آلاف لتر سولار قبل بيعها بطرق غير مشروعة، حيث جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالتها إلى الجهات المختصة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف المراكز والأحياء، للتصدي لأي ممارسات تضر بالسلع المدعّمة أو تمس صحة المواطنين.

txt

غلق وإنذار 14 منشأة طبية "خاصة" خلال حملة بالإسماعيلية (صور)

txt

غلق عدد من الورش الحرفية المخالفة بالإسماعيلية (صور) 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة مباحث المصنفات مباحث الجيزة كيان تعليمي وهمي
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

السكك الحديدية تعتزم تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - أسوان

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية