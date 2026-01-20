طردها بعد علمه بحملها، القبض على عامل متهم بالزواج بقاصر عرفيا في الهرم

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عامل متهم بالزواج من فتاة قاصر عرفيًّا، وإنجاب طفل منها.

وكانت والدة الفتاة تقدمت ببلاغ للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، اتهمت فيه سائقًا بالزواج عرفيا بابنتها القاصر.

وذكرت في البلاغ أن المتهم تعرف على ابنتها مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وتزوجها عرفيًّا دون علم أسرتها، وعندما حملت طردها.

وأشارت إلى أن ابنتها أنجبت طفلًا.

وبمواجهة المتهم، أنكر الواقعة وتحرر المحضر اللازم وجارٍ عرضه على النيابة لمباشرت التحقيقات.

ويواصل رجال المباحث من خلال فريق بحث عمل التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة هتك العرض في القانون

_ من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

_إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

_أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

