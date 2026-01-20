الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

طردها بعد علمه بحملها، القبض على عامل متهم بالزواج بقاصر عرفيا في الهرم

ضبط متهم بالزواج
ضبط متهم بالزواج بقاصر في الجيزة، فيتو
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عامل متهم بالزواج من فتاة قاصر عرفيًّا، وإنجاب طفل منها.

وكانت والدة الفتاة تقدمت ببلاغ للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، اتهمت فيه سائقًا بالزواج عرفيا بابنتها القاصر.

وذكرت في البلاغ أن المتهم تعرف على ابنتها مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وتزوجها عرفيًّا دون علم أسرتها، وعندما حملت طردها.

وأشارت إلى أن ابنتها أنجبت طفلًا.

وبمواجهة المتهم، أنكر الواقعة وتحرر المحضر اللازم وجارٍ عرضه على النيابة لمباشرت التحقيقات.

ويواصل رجال المباحث من خلال فريق بحث عمل التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة هتك العرض في القانون

_ من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

_إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

_أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

txt

حبس عامل تحرش بفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات في العياط

txt

إحالة مدرس متهم تحرش بطالب بالقليوبية إلي محكمة الجنايات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالجيزة قسم شرطة الهرم المحضر
ads

الأكثر قراءة

انهيار في درجات الحرارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

الداخلية السورية تلقي القبض على 81 عنصرا من تنظيم "داعش" فروا من سجن الشدادي (صور)

حسام حسن يطيح بلاعبين ويمنح الفرصة لثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي

الرباط الصليبي يضرب نجم منتخب المغرب ويؤكد غيابه عن كأس العالم

غدا، انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026 بالأكاديمية الوطنية

ضياء السيد عن ملف مزدوجي الجنسية: بيرفضوا يلعبوا للمنتخب وبعضهم بيطلب فلوس

انحطاط أخلاقي، أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني على إلغاء مشاركته في منتدى "دافوس"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

احتفالا بمولده، سيرة ابن الفارض وأشعاره

المزيد
الجريدة الرسمية