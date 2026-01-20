يحيى الدرع: سنقاتل لتحقيق لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد

18 حجم الخط

كرة اليد، تحدث يحيى الدرع لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

وقال الدرع في تصريحات صحفية: إن المنتخب الوطني يسعى إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة والعودة إلى القاهرة ومعهم لقب البطولة.

فترة إعداد جيدة

تابع الدرع أن فترة الإعداد للبطولة كانت جيدة للغاية، ويسعى المنتخب لإسعاد الجماهير المصرية التي تقف بجانبهم دائمًا وفي كل البطولات.

وكشف الدرع أن اللاعبين تعاهدوا على حصد لقب البطولة الأفريقية، والقتال حتى النهاية، مشددًا أن البطولة ستشهد منافسات قوية نظرًا لقوة المشاركين.

مواصلة السيطرة على الألقاب

أتم الدرع أن المنتخب المصري يرغب في مواصلة منتخب مصر في السيطرة على اللقب وتحقيقه للمرة الرابعة على التوالي، حيث توج الفراعنة باللقب القاري في آخر 3 نسخ.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، موعدها كالتالي:

جدول مباريات منتخب كرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

دور المجموعات:

مصر × الجابون – 21 يناير | 12:00

مصر × أنجولا – 22 يناير | 17:00

مصر × أوغندا – 24 يناير | 15:00

تذاع جميع مباريات المنتخب مباشرة على قنوات أون سبورت.

