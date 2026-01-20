الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس مجلس النواب يستقبل مصطفى مدبولي للتهنئة بمنصبه

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يستقبل مصطفى مدبولي للتهنئة بمنصبه
18 حجم الخط

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء ٢٠ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمهندسة راندا المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب. 

وخلال اللقاء، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة للمستشار هشام بدوي، بمناسبة نيله ثقة أعضاء المجلس وانتخابه رئيسًا للمجلس في فصله التشريعي الجديد، كما قدم التهنئة للسيدين وكيلي المجلس بمناسبة انتخابهما.

1000235973
1000235973
1000235969
1000235969
1000235971
1000235971

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته للمستشار هشام بدوي ولأعضاء مجلس النواب بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم النيابية، مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق بين مجلس النواب والحكومة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات المواطنين ودفع عجلة التنمية.

من جانبه أعرب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن بالغ امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أنها تعكس فهم ورؤية سديدة للحكومة حول أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق صالح المواطنين ورفعة الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمين العام لمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية امين عام مجلس الوزراء مجلس النواب اليوم

مواد متعلقة

اقتصادية النواب توافق على اتفاق تمويلي بالشراكة مع الاتحاد الاوروبى بقيمة 75 مليون يورو

رئيس مجلس النواب يستقبل وزير العدل للتهنئة بمنصبه

ads

الأكثر قراءة

بكاء طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية بسبب صعوبة امتحان العلوم (فيديو وصور)

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ في الطماطم وانخفاض الليمون البلدي والفلفل

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية