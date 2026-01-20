رئيس مجلس النواب يستقبل مصطفى مدبولي للتهنئة بمنصبه

18 حجم الخط

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء ٢٠ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمهندسة راندا المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة للمستشار هشام بدوي، بمناسبة نيله ثقة أعضاء المجلس وانتخابه رئيسًا للمجلس في فصله التشريعي الجديد، كما قدم التهنئة للسيدين وكيلي المجلس بمناسبة انتخابهما.

1000235973 1000235969 1000235971

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته للمستشار هشام بدوي ولأعضاء مجلس النواب بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم النيابية، مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق بين مجلس النواب والحكومة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات المواطنين ودفع عجلة التنمية.

من جانبه أعرب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن بالغ امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أنها تعكس فهم ورؤية سديدة للحكومة حول أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق صالح المواطنين ورفعة الوطن.

