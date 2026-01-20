رسوم إصدار بطاقات ميزة في بنك مصر

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل ورسوم إصدار بطاقة ميزة متعددة المزايا.

وأوضح مسئولون بنك مصر أن مصاريف الإصدار 85 جم مع العلم بأن هذه المصاريف لا تنطبق على ميزة الجامعات والهيئات والوزارات.



وينفرد بنك مصر بتقديم بطاقة ميزة المدفوعة مقدما متعددة المزايا وبدون فتح حساب والتي تمكن العملاء من السحب والمشتريات محليا والتي تصدر على بطاقة الرقم القومي ابتداء من سن 15 سنة.

ويمكن للعميل استلام البطاقة في نفس اليوم، وذلك من خلال أي فرع من فروع بنك مصر علما بأن مدة البطاقة عامين من تاريخ الإصدار ولا تجدد ويمكن اتخاذ أي اجراء علي البطاقة من خلال أي فرع بدون التقيد بفرع محدد



ومن جانب آخر يتسائل العديد من عملاء بنك مصر عن قيمة الحد الائتماني للبطاقة بضمان بطاقة بنك آخر.

وأوضح مسئولو في بنك مصر أنه يمكن للعملاء إصدار بطاقات بنك مصر الائتمانية بضمان بطاقة ائتمانية مصدره من بنك آخر بحد ائتماني يصل إلى 120% من قيمة الحد الائتماني للبطاقة الحالية.

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة استخدام خدمات محفظة البنك في شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية NFC.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن خدمات المحفظة تشمل أيضًا خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـ NFC.

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بها.

5- شحن رصيد الموبايل للعميل والغير.

6- فواتير الموبايل للعميل والغير.

7- فواتير الخط الأرضي للعميل والغير.

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

9-اشتراكات النقابات والأندية.

10- تذاكر الطيران.

11- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code.

