السبت 22 مارس 2025
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الكهرباء تحدد خطوات استخراج بدل فاقد لكارت العداد مسبق الدفع

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

 يتساءل عدد من المواطنين عن الخطوات والإجراءات التى يجب اتباعها عند فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع، خاصة إذا لم يكن مسجلا باسم صاحب العداد وهو غير متواجد لمساعدته على استخراج بدل فاقد للكارت.

 

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت العداد مسبق الدفع

 وتضمنت النصائح التي قدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين كالتالي:

  • التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.
  • التوجه إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه مايثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد «عقد ملكية او عقد ايجار موثق»
  • سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، واستلام الكارت الجديد في نفس اليوم اذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود.

خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع باستخدام تقنية Nfc

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت رسميا خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع باستخدام تقنية Nfc من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول إلى عداد الكهرباء من اى مكان وفى اى وقت، وتم توفير الكروت الجديدة التى تدعم خاصية Nfc بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.

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