رياضة

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم مدافع بتروجت

هادي رياض
هادي رياض
قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن هناك انفراجة في المفاوضات مع نادي بتروجت للتعاقد مع هادي رياض مدافع الفريق البترولي. 

وأوضح المصدر أن بتروجت كان يرغب في الحصول على قيمة الصفقة كاملة ولكن هناك اتفاق جديد على تقسيط قيمة الصفقة على قسطين من أجل إتمامها. 

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام، مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش 13 نقطة

2- إنبي 9 نقاط 

3- فاركو 9 نقاط 

4- المقاولون العرب 8 نقاط 

5- غزل المحلة 7 نقاط 

6- الأهلي 6 نقاط 

7-  سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

 

الأهلي هادي رياض اخبار الأهلي بتروجت

الجريدة الرسمية