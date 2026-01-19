الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب يضع برنامجا خاصا لتجهيز الدوليين في الأهلي

محمد الشناوي
محمد الشناوي
18 حجم الخط

وضع الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي برنامجا استشفائيا خاصا لتجهيز اللاعبين الدوليين بعد عودتهم أمس من المغرب عقب المشاركة في أمم أفريقيا مع منتخب مصر حيث يظهر اللاعبين الدوليين في مران الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الحصول على راحة سلبية بعد ماراثون أمم أفريقيا. 

ويواصل اليوم فريق النادي الأهلي تحضيراته لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام، مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش 13 نقطة

2- إنبي 9 نقاط 

3- فاركو 9 نقاط 

4- المقاولون العرب 8 نقاط 

5- غزل المحلة 7 نقاط 

6- الأهلي 6 نقاط 

7-  سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

يذكر أن بطولة كأس عاصمة مصر بدأت موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي محمد الشناوي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، قمة جديدة بين الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر

أخبار الرياضة اليوم: تفاصيل صفقة انتقال مروان عثمان إلى الأهلي قادمًا من سيراميكا، بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب
ads

الأكثر قراءة

محيى الدين وجرس إنذار!

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

الأعلى للإعلام يمنع ظهور أحمد حسام ميدو بسبب تصريحاته المسيئة للمنتخب الوطني

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية