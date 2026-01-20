الثلاثاء 20 يناير 2026
رياضة

راحة للدوليين اليوم في الزمالك بعد العودة من المغرب

فريق الزمالك
فريق الزمالك
قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك منح لاعبي الفريق الدوليين محمد صبحي ومحمد شحاتة وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، عقب عودة بعثة منتخب مصر من المغرب مساء أمس.

وجاء القرار لتخفيف الأحمال البدنية بعد المشاركة الدولية، على أن ينتظم اللاعبون في مران الفريق الجماعي غدًا الأربعاء استعدادًا للفترة المقبلة.

ويعود لاعبو الزمالك الدوليون للانتظام في التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى تجهيز جميع العناصر بدنيًا وفنيًا، خاصة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد. 

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال شهر يناير الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات. 

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الانتهاء من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

المواعيد بالترتيب الزمني

الأربعاء 28 يناير: الزمالك ضد بتروجت (الدوري المصري الممتاز) – الجولة 16 - 5:00 مساء - ستاد القاهرة.

الأحد 1 فبراير: المصري البورسعيدي ضد الزمالك (كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الرابعة) 9:00 مساء - ستاد برج العرب.

احمد فتوح الجهاز الفني لنادي الزمالك المصري البورسعيدي الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية نادي الزمالك

