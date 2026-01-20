اختفاء مروحية سياحية قرب قمة جبل آسو في اليابان

18 حجم الخط

اختفت مروحية سياحية تقل ثلاثة أشخاص بالقرب من قمة جبل آسو فى محافظة كوماموتو بجنوب غرب اليابان اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.

عدد ركاب الطارئة التى تم إختفاءها فى جنوب غرب اليابان

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مصادر محلية ومنشأة سياحية في المنطقة القول «إن المروحية اختفت بالقرب من قمة جبل آسو حيث كان على متنها ثلاثة أشخاص، هم طيار وراكبان يحملان الجنسية التايوانية، ولا تزال ملابسات اختفائها غير معروفة حتى الآن.

توقيت إقلاع الطائرة السياحية قبل إختفاءها

وأقلعت المروحية في الساعة 10:52 صباحا بالتوقيت المحلي من حديقة أسو كادلي دومينيون في مدينة آسو، وكان على متنها ثلاثة أشخاص يعتقد أن أحدهم الطيار، حسبما أفادت هيئة البث العامة اليابانية.

مكالمة طارئة وعمليات البحث في المنطقة المحيطة بـ جبل آسو

وأفادت الهيئة بأنه قرابة الساعة 11 صباحا تم تلقي مكالمة طارئة تفيد بتفعيل وظيفة الكشف عن التصادم في أحد الهواتف الذكية.. وتواصل الشرطة وإدارات الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المحيطة بجبل آسو.

توفير رحلات مروحية بانورامية لمشاهدة المنطقة المحيطة بجبل آسو

وكانت المروحية تقوم برحلتها السياحية الثالثة لهذا اليوم عند فقدان الاتصال بها، ولم يتم الإبلاغ عن أي أعطال خلال الرحلتين السابقتين، وفقا للشركة المشغلة.

وتوفر الحديقة رحلات مروحية بانورامية لمشاهدة المنطقة، التي تشتهر بمناظرها الخلابة.

