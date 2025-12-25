الخميس 25 ديسمبر 2025
كانت تنفذ مهمة إنقاذ طبي، تحطم طائرة على جبل كليمنجارو في تنزانيا

أعلنت هيئة الطيران المدني في تنزانيا، اليوم الخميس، عن مصرع 5 أشخاص نتيجة تحطم طائرة هليكوبتر على جبل كليمنجارو.

الطائرة كانت تنفذ مهمة إنقاذ طبية

ووفق ماذكرته وسائل إعلام محلية، فإن الطائرة كانت تنفذ مهمة إنقاذ طبية.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن الطائرة تحطمت بالقرب من مخيم بارافو على الجبل.

من كان على متن الطائرة المحطمة فى تنزانيا ؟

ونقلت صحيفة موانانشي وتلفزيون إيست أفريكا عن رئيس شرطة منطقة كليمنجارو، سيمون مايجوا، قوله إن "الهليكوبتر كانت في مهمة إنقاذ طبية"، موضحًا أن "من بين الضحايا مرشدًا وطبيبًا والطيار وسائحين أجنبيين، من دون الكشف عن جنسيتيهما".

 ارتفاع جبل كليمنجارو

ويبلغ ارتفاع جبل كليمنجارو، أعلى قمة في أفريقيا، نحو ستة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر، فيما وقع الحادث على ارتفاع يتراوح بين 4670 و4700 متر، ويقصده سنويًا نحو 50 ألف سائح.

تحطم طائرة خاصة تقل رئيس الأركان التابع لـ المجلس الرئاسي الليبي 

وفى سياق منفصل، قال رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أول أمس إن "طائرة خاصة تقل رئيس الأركان التابع لـ المجلس الرئاسي الليبي محمد الحداد و4 من مرافقيه، و3 من أفراد الطاقم، أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري"، وذلك قبل تحطمها.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الطائرة أبلغت برج المراقبة بوجود عطل فني بعد وقت قصير من إقلاعها، قبل أن تختفي عن شاشات الرادار بعد نحو 40 دقيقة، مبينة أن عطلًا فنيًا بنظام الكهرباء والتشغيل وراء تحطم الطائرة في تركيا.

