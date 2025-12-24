أنقرة: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت عن عطل وطلبت الهبوط الاضطراري قبيل تحطمها

18 حجم الخط

قال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم الأربعاء: إن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي أبلغت عن عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري قبيل تحطمها بالقرب من أنقرة.

بوجود حالة طوارئ بالطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي

وأضاف في بيان بحسب وكالة رويترز اليوم أن الطائرة، وهي من طراز داسو فالكون 50، أقلعت من مطار أسن بوغا في أنقرة الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء متجهة إلى طرابلس، وفي الساعة 17:33 بتوقيت جرينتش أبلغت مراقبة الحركة الجوية بوجود حالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي.

اللجنة الرسمية المكلّفة بالتحقيق فى تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

جدير بالذكر أنه بناءً على التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية المكلّف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، غادرت اللجنة الرسمية المكلّفة بالتحقيق، برئاسة لواء محمود عاشور العجيلي، متوجّهةً إلى تركيا، وذلك لمباشرة مهامها التحقيقية في حادثة سقوط الطائرة التي تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي الفريق محمد الحداد ومرافقيه.

وتتولى اللجنة بحسب بيان وزارة الداخلية الليبية، مهام التنسيق المباشر والتواصل مع السلطات الأمنية والقضائية التركية، للاطلاع على كافة تفاصيل حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه، إلى جانب مراجعة جميع المستندات والتقارير المتعلقة بإجراءات السلامة المتّبعة قبل وأثناء الرحلة، وذلك بالتعاون مع الجانب التركي.

التنسيق مع السفارة الليبية لدى تركيا لتسهيل إجراءات نقل جثامين الشهداء إلى أرض الوطن

كما تعمل اللجنة على البحث والتحقق من وجود أي شبهات إهمال أو تقصير أو فعل جنائي قد يكون أدى إلى وقوع الحادث، إضافة إلى التنسيق مع السفارة الليبية لدى تركيا لتسهيل إجراءات نقل جثامين الشهداء إلى أرض الوطن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على ضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في الوصول إلى النتائج النهائية، على أن تُقدَّم في تقرير رسمي فور الانتهاء من أعمال اللجنة.

وكان وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي"، أصدر تعليمات بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من تاريخ اليوم؛ وذلك حدادًا على أرواح شهداء الواجب والوطن من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه، مع إلغاء كافة مظاهر الاحتفال خلال هذه الفترة.

كما كشف وزير الاتصالات الليبي، وليد اللافي، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق محمد الحداد ومرافقيه بولاية أنقرة في تركيا.

الطائرة المنكوبة ليست ليبية

وقال الوزير الليبي، "أُرسل وفد لمتابعة ملابسات الحادث. وتشير جميع الدلائل إلى عطل فني تسبب في التحطم. الطائرة المنكوبة ليست ليبية، بل مستأجرة".

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة 3 أيام، على خلفية حادثة تحطم الطائرة، التي أودت بحياة من كان على متنها، مؤكدة تشكيل خلية أزمة لمتابعة جميع ملابسات الحادث.

